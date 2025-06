GaultMillau serviert die besten Italiener

Die 150 besten Ristoranti

Pasta, Pizza, Vini! Der GaultMillau stellt in einem Spezial-Magazin die 150 besten italienischen Ristoranti der Schweiz vor. Am Freitag, dem 20. Juni 2025, als Beilage in der «Schweizer Illustrierten» am Kiosk oder auf GaultMillau.ch mehr erfahren.