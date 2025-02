Bereits mit 15 weiss João Coelho, dass er einmal im Spitzenrestaurant Hôtel de Ville in Crissier VD arbeiten wird. Nun ist er Sous Chef und gewinnt mit dem «Goldenen Koch» den bedeutendsten Live-Kochevent der Schweiz. «Sechs Stunden lang Vollgas», so sein Rezept.

1/7 So sehen Sieger aus: «Der Goldene Koch» 2025 Joâo Coelho (rechts vorne) mit seinem Commis Bruno Schneider. PR (Pressebild) Foto: zVg

Auf einen Blick João Coelho gewinnt den 21. «Goldenen Koch» in Bern

Coelho ist Sous Chef im Spitzenrestaurant Hôtel de Ville in Crissier VD

Über 1000 Gäste waren bei der Preisverleihung anwesend

Jean-Claude Galli Redaktor People

Am Montag um 17.30 Uhr branden in der Arena des Berner Kursaals lauter Jubel und Sprechchöre auf: João Coelho (25) gewinnt die 21. Ausgabe des «Goldenen Kochs», des grössten und prestigeträchtigsten Live-Kochevents der Schweiz. «Wir haben uns wochenlang vorbereitet und heute sechs Stunden lang Vollgas gegeben», sagt Coelho und bedankt sich als erstes bei seinem Commis Bruno Schneider.

Coelho ist Sous Chef im Hôtel de Ville in Crissier VD. Der gebürtige Portugiese weiss bereits als Teenager, dass er einmal in diesem Spitzenrestaurant arbeiten will. Hier findet er auch die grosse Liebe. Seine Ehefrau arbeitete früher im Service, nun in der Buchhaltung. «Dass ich mit ihr mein Berufs- und Privatleben teilen kann, macht das Glück perfekt», sagt er.

Zanderfilet und Rindsentrecôte bringen Coelho den Sieg

Seine Siegerkreationen sind Zanderfilet mit Kerbel und einer Kräuter-Pistazien-Kruste sowie glasiertes Rindsentrecôte mit Schalotten und gezupfte Rindsbrust mit wildem Oregano. «Gut möglich, dass mich manche Kolleginnen und Kollegen ziemlich streng finden. Ich bin aber auch sehr hilfsbereit», schätzt er sich selber ein. Coelho isst am liebsten zu Hause. «Da kann ich es genauso machen, wie ich es mag.»

Bundeskanzler Viktor Rossi überbringt die Grüsse des Bundesrates und hält eine Lobrede auf den Kochberuf – als profunder Experte. «Vor 40 Jahren habe ich selber eine Kochlehre gemacht, es waren die drei wichtigsten Jahre meines Berufslebens», sagt er unter dem Applaus der über 1000 Gäste. «Köche können mit Druck umgehen. Deshalb brächten Sie eigentlich alles mit für die Nachfolge von Viola Amherd», scherzt Rossi in Richtung der fünf Finalisten.

Ebenfalls aufs Podest schafft es Lokalmatador Olivier Hofer (36) vom Domicil Selve Park in Thun BE, Dritte wird Elodie Schenk (36) vom Le Tourbillon in Plan-les-Ouates GE.

Die Schweizer Kochelite entscheidet

Der «Goldene Koch» wird seit 1991 alle zwei bis drei Jahre verliehen und von der Firma Kadi organisiert. Auf der Siegesliste stehen Grössen wie Rolf Fuchs (47) vom Panorama Hartlisberg in Steffisburg BE. Auch die Jury ist jeweils ein Abbild der heimischen Kochelite. Dieses Jahr dabei sind Silvia Manser (50), Stefan Heilemann (42) oder Marco Campanella (32), GaultMillau-Koch des Jahres 2025.

Franck Giovannini (50) vom Hôtel de Ville in Crissier VD ist der aktuelle Arbeitgeber von João Coelho und Sieger von 2006 und 2010. Als Präsident der Degustationsjury darf er keine Punkte vergeben. «Es war alles andere als einfach. Aber ich denke schon, dass die beste Person gewonnen hat», sagt der Starkoch, der in Crissier 19 GaultMillau-Punkte hält.