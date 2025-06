Das Linkin-Park-Konzert am Freitagabend in Bern wurde vier Stunden vor dem Auftritt abgesagt. Leserreporterin und Linkin-Park-Anhängerin Ishu war zutiefst enttäuscht, hat dann aber für viele andere Fans den Abend gerettet.

1/5 Linkin Park hätte am Freitagabend dem Publikum in der Bernexpo einheizen sollen. Foto: IMAGO/Berlinfoto

Darum gehts Am Freitagabend hätten Linkin Park in der Bernexpo spielen sollen

Das Konzert wurde kurzfristig abgesagt

Aurelia Schmidt Redaktorin People

Für das Konzert von Linkin Park am Freitagabend sind Fans von überall her nach Bern gereist. In letzter Sekunde wurde die Show allerdings wegen eines medizinischen Problems innerhalb der Band abgeblasen. Die Enttäuschung war riesig, zumal Zehntausende Fans auf das langersehnte Comeback und erste Konzert der amerikanischen Rockband in der Schweiz seit elf Jahren hingefiebert hatten.

Da bleibt nichts anderes übrig, als das Beste aus der Situation zu machen, wie auch Blick-Leserreporterin Ishu (27) aus Bern. Sie hat am Ende des Tages doch noch ein kleines Linkin-Park-Konzert erleben dürfen. Aber von Anfang an.

Ishus Gruppe war bereit für den Einlass

Am grossen Tag des Konzerts gab es Fans, die schon seit den frühen Morgenstunden vor der Bernexpo gewartet hatten. «Wir waren schon auf dem Konzertgelände und hatten angestanden, um hineinzugehen», erzählt Ishu Blick. Ihre Freundesgruppe hätte auch schon gesehen, wie Soundchecks durchgeführt wurden. Mit einer kurzfristigen Absage hatte niemand gerechnet. Die Vorfreude wuchs weiter, als sie in der Schlange eine Gruppe Gleichgesinnter kennenlernten. «Dann, eine halbe Stunde vor Einlass, kam die Nachricht, dass alles gecancelt wurde. Wir waren natürlich mega enttäuscht. Man hat so lange auf eine Band gewartet, die einem unglaublich viel bedeutet und dann kommt das Konzert nicht zustande», sagt sie am Telefon.

Schliesslich mussten sie das Konzert-Fiasko akzeptieren. «Jemand aus der Gruppe meinte dann, dass wir den schönen Tag nicht so enden lassen dürften. Also entschieden wir uns, in die Stadt zu gehen.»

In der Berner Altstadt seien sie dann zufällig an Strassenmusikanten der Band Yasinki vorbeigekommen. Ohne zu zögern, ging Ishu auf die Musiker zu. «Ich habe ihnen erklärt, dass das Linkin-Park-Konzert abgesagt wurde und gefragt, ob sie denn einen Song spielen könnten. Ich dachte, das würde alle traurigen Fans vielleicht etwas aufmuntern.»

Strassenmusiker haben Hits nach Gehör gespielt

Die Band hat zur Freude von Ishus Gruppe eingewilligt. «Es sind plötzlich immer mehr Menschen dazugekommen und haben mitgesungen.» Und das Verrückteste an der Geschichte: Die Band hat ohne Noten gespielt. «Sie hatten Linkin Park gar nicht gekannt und einfach nach Gehör gespielt!»

Weiter sagt der Linkin-Park-Fan: «Es war natürlich überhaupt nicht das Gleiche und es wäre immer noch schön gewesen, wenn Linkin Park gespielt hätte. Aber trotzdem war es ein schöner Moment, den man mit anderen Fans teilen konnte. Wirklich cool!», sagt Ishu abschliessend, die durch das Erlebnis auch neue Freunde kennengelernt hat.

