Traurige Nachricht für alle Linkin-Park-Fans: Ihr Konzert am Freitagabend in Bern muss kurzfristig abgesagt werden. Ein Bandmitglied ist krank. Der Auftritt soll 2026 nachgeholt werden. Tickets behalten ihre Gültigkeit.

Das Konzert von Linkin Park in Bern ist abgesagt.

Darum gehts Linkin Park sagen Konzert in Bern kurzfristig ab

Bandmitglied erkrankt – wer, ist nicht klar

Am Freitagabend hätte die Bernexpo beben sollen. Zehntausende Fans freuten sich darauf, die US-Rockband Linkin Park live in der Schweiz zu erleben.

Doch daraus wird nichts. Nur wenige Stunden vor Beginn des Konzerts sagen Linkin Park das Konzert in Bern ab. Um 19.30 Uhr wäre es auf dem Messegelände der Bernexpo losgegangen. Um 15.30 Uhr kommt die Meldung, dass die grosse Rockparty ins Wasser fällt.

In einer Pressemitteilung heisst es: «Aufgrund der Erkrankung eines Bandmitglieds kann das Konzert nicht stattfinden.» Kurz darauf wenden sich Linkin Park per Instagram an ihre Fans. «Mit grossem Bedauern müssen wir das heutige Konzert absagen», beginnen sie ihr Statement. «Es gab ein medizinisches Problem innerhalb der Band und wir sind leider nicht in der Lage, heute Abend aufzutreten.»

Band entschuldigt sich auf Instagram

Dass es genau den Auftritt in Bern erwischt habe, treffe die Band sehr. «Wir haben die Schweiz schon immer geliebt und haben uns sehr darauf gefreut, hier zu spielen. Konzertabsagen nehmen wir niemals auf die leichte Schulter und möchten uns aufrichtig bei all unseren Fans entschuldigen, die von dieser Entscheidung betroffen sind.»

Linkin Park werden das heutige Konzert in Bern als Teil ihrer Europatournee 2026 nachholen «Wir hoffen, euch in den nächsten Tagen das neue Datum und weitere Details zur Show 2026 mitteilen zu können. Fans, die Tickets gekauft haben, werden von ihrem Ticketanbieter bezüglich weiterer Informationen und Optionen kontaktiert.»

Blick spricht mit traurigen Fans

Blick wäre beim Linkin-Park-Konzert dabei gewesen. Als People-Redaktorin Sarina Dünnenberger (22) um 16.00 Uhr, also eine halbe Stunde nach der Absage, vor Ort ist, hat sich das Gelände schon ziemlich geleert. «Es gibt auch schon eine riesige Autoschlange», erzählt sie.

Auf dem Gelände gab es eine Durchsage, dass das Konzert abgesagt ist. Von einigen enttäuschten Fans habe es Buhrufe gegeben, erzählt Dünnenberger. Viele von ihnen haben für das Konzert eine lange Anreise auf sich genommen und sind seit Stunden am Anstehen.

Der Frust bei den Fans sitzt tief – und der Tenor ist bei fast allen gleich: Dass das Konzert so kurzfristig abgesagt wird, sorgt für Unverständnis. «Es gibt Fans, die sind aus Italien und Frankreich angereist. Für sie ist es natürlich besonders ärgerlich», sagt ein enttäuschter Linkin-Park-Anhänger zu Blick.

Aus Deutschland angereist

Eva und Emil sind extra aus dem deutschen Waldshut-Tiengen angereist. «Wir haben zwei Stunden mit dem Zug gebraucht», erzählen sie. Am Bahnhof Bern hätten sie dann erstmals eine Durchsage mit den bitteren Neuigkeiten gehört. «Wir dachten zuerst, das ist ein Spass, weswegen wir trotzdem zum Gelände gefahren sind.» Vor Ort wird ihnen klar: Es war kein Witz, die Absage ist definitiv.

Immerhin: Wer sich Merch von Linkin Park kaufen möchte, kann dies tun. Man wird aufs Gelände gelassen, um sich bei den Merchständen mit T-Shirts, Kappen und Pullovern einzukleiden. Oder mit Linkin-Park-Gummibärchen – für fünf Franken pro Packung.