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Von Zürich nach Luzern: Hier läuft Anja Schäublin ins Ziel
Nach 50 Kilometern
Hier läuft Anja Schäublin ins Ziel
Wer 50 Kilometer am Stück marschiert, greift gewöhnlich zu professionellen Wanderschuhen. Nicht so Anja Schäublin.
Publiziert: 16:31 Uhr
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