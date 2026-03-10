Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.

Cowboy-Hüte tragen sie keine. Trotzdem gehören sie zu den grössten Country-Fans des Landes. Mit dem soeben erschienenen Ohrwurm «Whiskey» huldigen Mundart-Star Florian Ast (50) und Bariton-Stimme Florian Fox (33) jetzt zum ersten Mal öffentlich ihrer Leidenschaft für die amerikanische Volksmusik. «Auf diese Premiere habe ich lange gewartet», sagt Ast und ergänzt lachend: «Ich musste 50 Jahre alt werden, um den perfekten Partner für ein solches Duett zu finden.»

Die Wege der beiden Sänger mit demselben Vornamen haben sich in den letzten Jahren an Konzerten und anderen Anlässen immer wieder gekreuzt. Näher ins Gespräch kamen sie allerdings erst im Sommer 2025, als sie an der Prix-Walo-Verleihung in unterschiedlichen Sparten für einen Preis nominiert waren – und diese dann auch prompt gewannen. Ast bekam den Prix Walo in der Kategorie Pop/Rock, Fox in der Kategorie Country. «An jenem Abend beschlossen wir, dass wir unbedingt gemeinsame Sachen machen wollten», erinnert sich Fox. Ein paar Wochen später waren die zwei bereits im Studio, um «Whiskey» aufzunehmen.

Ähnliche Interessen

Sie hätten in all der Zeit einen wunderbaren Austausch gehabt, erzählt Ast. «Auch weil wir eben viele ähnliche Interessen haben.» Diese umkreisen vor allem ihre Sehnsucht nach den USA. Beide reisten schon mehrfach durch den nordamerikanischen Kontinent. Florian Ast war viel in den Südstaaten auf den Spuren seines Vorbilds Elvis Presley (1935–1977) unterwegs, besuchte aber auch die Westküste. Florian Fox wiederum lebte einst ein ganzes Jahr lang in der Country-Metropole Nashville.

Doch was genau macht für sie die anhaltende Faszination für Amerika aus? «Einerseits imponiert mir die monumentale Natur mit den vielen Nationalparks», antwortet Ast, «anderseits prägte mich schon von klein auf dieser kulturelle Mythos von Freiheit, Weite und dem sogenannten American Dream.» Es sei halt noch immer ein Land der Superlative, schwärmt Fox. Er ist mit den Liedern von Country-Legende Johnny Cash (1932–2003) gross geworden – «und die liebe ich bis heute über alles». Erstaunlich ist es deshalb nicht, dass die Musik von Fox jener von Cash ähnlich ist.

«Sehr entspannend»

Bei Florian Ast ist es etwas anders: Der Mundart-Sänger machte sich schon in jungen Jahren einen Namen als Party-Garant, schrieb dann mit dem Titel «Träne» eine der berührendsten Balladen überhaupt. «Mein Herz hat aber auch immer für Country geschlagen», erklärt er. «Diese Musik wirkt auf mich sehr entspannend und aufbauend.» Dasselbe gelte auch für ihn, meint Fox. «Nur bei Country-Musik kann ich richtig abschalten.»

Umso glücklicher sind die beiden denn nun auch, dass sie ihr gemeinsames Lied Ende März ausgerechnet an Albi’s Country Festival im Hallenstadion Zürich live vorstellen können. «An diesem Festival treten so viele tolle Künstler auf», schwärmt Fox, «für ein Wochenende mutiert das Hallenstadion quasi zum Epizentrum der Country-Musik.» Es mache sie richtiggehend stolz, ihren Song dort an der Seite von Superstars wie Johnny Reid (51) und den Bellamy Brothers uraufführen zu dürfen, gesteht Ast.

Cowboy-Hüte werden die beiden auch bei ihrem grossen Auftritt im Hallenstadion keine tragen. Für eine grossartige Zeit dürften die beiden Brüder im Geiste der Country-Musik aber dennoch sorgen. «Das versprechen wir», sagen Florian und Florian wie aus der Pistole geschossen.