Obwohl sich das ganze Album «Ciao, Baby Ciao» von Dabu Fantastic um die neue Liebe von David Bucher dreht, verrät er in der dazugehörigen Dokumentation nicht, um wen es sich bei der Partnerin an seiner Seite handelt. Das Paar lüftet das Rätsel nun zu Weihnachten.

Nach 12 Jahren Beziehung verliebte sich Bucher neu und zog um

«Es ist einfach ein grosses Glück, haben wir uns gefunden.» So beschreibt David «Dabu» Bucher (43), Sänger von Dabu Fantastic, seine aktuelle Liebessituation in der Dokumentation «Dabu Fantastic – ein Schweizer Musiker geht all in». Das im Mai erschienene Album des Zürcher Duos beschäftigt sich fast monothematisch mit der neuen Beziehung des Musikers. Auch in der dazugehörigen Doku gehts darum – ohne aber die Identität der Partnerin zu lüften. In sozialen Medien bringen er und seine neue Partnerin aber selbst Licht ins Dunkel – sie ist keine Unbekannte.

An Heiligabend stellten Dabu Bucher und SRF-3-Moderatorin Jenni Herren (31) gemeinsam Bilder ins Netz, auf denen sie küssend und kuschelnd vor einem Spiegel zu sehen sind. «Zauberhafte Weihnachten euch von uns zwei!», schreibt das Paar im Instagram-Post an die Öffentlichkeit. «Geniesst die Tage, schaut zueinander, lasst die Liebe durch die Häuser ziehen und bleibt um Himmelswillen grosszügig zu euch selbst und allen anderen. Jenni und Dabu.»

Schon länger ein Paar

Dass Dabu Bucher und Jenni Herren ein Paar sind, ist in gewissen Kreisen schon länger bekannt. Das Management der Band und Herren wollten die Beziehung allerdings nicht öffentlich kommentieren, obwohl vor allem sie in sozialen Medien schon länger kein Geheimnis mehr daraus machte. So ist Dabu Bucher auf ihrem Profil bei der Zubereitung von Herrens Geburikuchen in der Küche zu sehen. Auch sind die gemeinsamen Ferien in der Toskana dokumentiert.

Die Liebe hat Dabu Buchers Leben auf den Kopf gestellt. Ende 2022 hat er sich von seiner vorherigen Partnerin getrennt, mit der er 12 Jahre lang zusammen gewesen war. «Nachher habe ich mich extrem fest in eine neue Frau verliebt», erzählt der Musiker in der Doku über das Album. Nach wenigen Monaten ist er Anfang 2023 zu Herren nach Bern gezogen. «Zuvor habe ich noch nie mit einer Frau gewohnt.» Auch habe er noch nie so viel Zeit mit einer Frau verbracht.

Verliebt wie ein Teenie

Buchers und Herrens Aufenthalt auf Wolke 7 schien für Wegbegleiter unübersehbar. DJ Arts, der mit Dabu Bucher die Band Dabu Fantastic bildet, erzählt davon, wie das Paar geknutscht hat, statt mit andern Menschen zu sprechen. Und DJ Arts beschreibt die Verliebtheit als «wie bei einem Teenie». «Und mich haben auch Freunde aus seinem Umfeld angesprochen und gefragt, was ist mit dem los? Ich sagte ihnen, das sei jetzt eine Phase und er beruhige sich dann schon wieder.»

Jenni Herren hat Dabu Bucher mit «Aline» ein Lied gewidmet. Darin geht es ums Hals-über-Kopf-Verliebtsein. Er gehe «all in». «Mein Fokus war – und es ist ein egoistischer Fokus –, ich will dieses Verliebtsein und diese Frau jetzt so fest es geht geniessen», erklärt er. «Vielleicht ist es das letzte Mal, dass mir das passiert.»