1/5 Mona Vetsch schlägt ein Rad an einem Strand in Neuseeland. Die Moderatorin war von Land und Leute beeindruckt. Foto: SRF

Auf einen Blick Mona Vetsch reist für «Auf und davon» nach Neuseeland

Schweizer Auswanderer schätzen Neuseelands Natur und Macher-Mentalität

SRF-Moderatorin Vetsch reist gerne – schätzt aber ihr Leben in der Schweiz

Lucien Esseiva Teamlead People-Desk

Weiter weg als nach Neuseeland kann man von der Schweiz nicht auswandern. Das wissen die Menschen, die diesen Weg für ihr neues Leben auf sich genommen haben und auch Mona Vetsch (49), die im März dieses Jahres für die «Auf und davon»-Spezialsendung nach Neuseeland gereist war. «Pro Weg waren wir anderthalb Tage lang unterwegs – an Flughäfen und im Flugzeug», sagt sie zu Blick.

Dreieinhalb Wochen verbrachte die SRF-Moderatorin mit ihrem Team am anderen Ende der Welt und traf dort auf sechs Schweizerinnen und Schweizer, die ihr Glück in Neuseeland suchen. Die einen leben schon seit über 60 Jahren da, andere sind erst vor kurzem ins Land der Kiwis gezogen. Was sie alle eint: Die Liebe zu einem Land, in welchem eine Macher-Mentalität herrscht, wo das Leben draussen in der Natur stattfindet und wo es viel Platz für die persönliche Entfaltung gibt. «Neuseeland ist ähnlich genug wie die Schweiz – aber auch genug anders», erklärt Mona Vetsch die Faszination des Landes, die es zu einem Sehnsuchtsort für Schweizer Auswanderer macht. Die SRF-Frau besuchte das Land zum zweiten Mal und vor allem von den Begegnungen beeindruckt.

Perfektes Schweizerdeutsch in dritter Generation

«Am meisten ans Herz ging mir die Geschichte von Hanni Padrutt aus Winterthur, die 1961 mit dem Schiff nach Neuseeland ausgewandert ist», sagt Mona Vetsch. Dazu kam es, als sich die heute 89 Jahre alte Bäuerin auf ein Inserat meldete, in dem ein Schweizer eine Partnerin für das Auswanderungsabenteuer suchte. In Neuseeland übernahmen sie eine Farm, gründeten eine Familie und sind heute Grosseltern. Ihre Enkel sind zwar waschechte Neuseeländer, sprechen aber immer noch perfekt Schweizerdeutsch – «Swiss Kiwis» werden sie darum genannt.

Für die Doku-Reihe «Auf und davon» und die dazugehörigen Spezialsendungen reist Mona Vetsch seit Jahren an die entlegensten Orte der Welt und trifft auf bewegende Schicksale, hürdenreiche Neuanfänge und spannende Persönlichkeiten. Diese Mischung ist es, was die Sendung seit nunmehr 15 Staffeln so erfolgreich macht, ist sie überzeugt. «Mitanzuschauen, wie Menschen Hindernisse überwinden, Abenteuer erleben und Herausforderungen meistern, ist wahnsinnig spannend», findet sie.

Mona Vetsch und Auswandern? «Nein, danke!»

Hautnah beim Auswandern dabei zu sein, weckt bei der Moderatorin keineswegs den Wunsch, selber in die Ferne zu ziehen. «Alles hinter mir zu lassen, ist nichts für mich – nur schon beim Kistenpacken wäre ich raus», sagt sie lachend. Gerade weil sie so viele Auswanderungen miterleben konnte, lernte sie die Schweiz noch mal ganz anders schätzen und fühle sich hier mega wohl. Auch wenn Auswandern also kein Thema für Mona Vetsch und ihre Familie ist, sagt sie: «Wenn ich auswandern müsste, dann definitiv nach Neuseeland.»

«Auf und davon – Neuseeland» läuft am Samstag, 16. November 2024, 20.10 Uhr auf SRF 1