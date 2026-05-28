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Metallica auf Bärndütsch
Ganzer Letzigrund singt «Alperose»

Nach sechs Jahren Pause sind die Metal-Giganten aus Kalifornien zurück im Zürcher Letzigrund – und reissen rund 50'000 Fans von den Sitzen.
Publiziert: 14:44 Uhr
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