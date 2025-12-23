Der erfolgreiche Schweizer Bäcker Marcel Paa verbindet Tradition mit digitaler Präsenz. Mit seinem Youtube-Kanal «einfach backen» hat er sich als führende Figur in der Backszene etabliert.

Sein Youtube-Kanal hat über eine halbe Million Follower plattformübergreifend

Vanessa Nyfeler

Wenn es draussen kalt wird, die Guetzli-Formen aus der Schublade kommen und der Backofen im Dauereinsatz ist, taucht ein Name besonders oft auf: Marcel Paa (40). Mit plattformübergreifend über einer halben Million Followern ist er der bekannteste Youtube-Bäcker der Schweiz – und gleichzeitig ein Mann, der das traditionelle Handwerk lebt.

Die Weihnachtszeit ist seine Hochsaison. «Backen gehört einfach dazu», sagt Marcel Paa. «Das sind Rituale, die von Generation zu Generation weitergegeben werden. Wenn du Guetzli machst, hast du den Geschmack von früher im Kopf.» Genau dieses Gefühl bringt er mit seinem Youtube-Kanal «einfach backen» seit mittlerweile zehn Jahren in Schweizer Küchen. Richtig Fahrt aufgenommen hat das Projekt während der Corona-Zeit. Plötzlich hatten die Menschen mehr Zeit, ein neues Bedürfnis, Dinge wieder selbst zu machen – und Paa war da. «Das war mein Glück», meint er rückblickend.

Er trägt den Titel Brot-Sommelier

Der Erfolg kommt nicht von ungefähr. Marcel Paa ist gelernter Bäcker-Konditor-Meister, schloss die höhere Fachprüfung als Bester seines Jahrgangs ab, vertrat die Schweiz an internationalen Wettkämpfen und krönte seine Laufbahn 2023 mit dem Titel Brot-Sommelier. Perfektion kennt er – verkauft sie aber nicht zwingend. «Bei Wettkämpfen kreieren wir das Beste vom Besten. Im Alltag zählt, dass es funktioniert.»

Heute erreicht er Menschen, die mehr wollen als ein schnelles Brot. Sauerteig, Geduld, Verständnis für Prozesse – Paa erklärt, warum Teig Zeit braucht und weshalb gutes Brot besser verträglich ist. Die Videoproduktion ist inzwischen kein Einmannbetrieb mehr: Sieben Mitarbeiterinnen unterstützen ihn bei Dreh, Schnitt und Organisation. Verdient wird aber nicht primär mit Klicks. Sein wichtigstes Standbein ist der Online-Shop, den er 2018 gegründet hat. Dort verkauft er nur Produkte, die er selbst benutzt – nachhaltig, ohne Einwegplastik. Dazu kommen eigene Backbücher, die sich ebenfalls grosser Beliebtheit erfreuen.

Apfelkuchen im Glas von Marcel Paa für 7 Portionen, Arbeitszeit 30 Minuten Backdauer 10-15 Minuten, 180 Grad Ober-/Unterhitze Zutaten Streusel 30 g Haselnüsse, gemahlen

120 g Weissmehl (Weizenmehl 550)

90 g Brauner Zucker

90 g Butter

1 Prise Salz Apfelfüllung 4 Äpfel (ca. 500 g)

50 g hello sweety (alternativ: Kristallzucker)

1 Zitrone, Saft

2 Vanilleschoten (ausgekratzt)

1 Zimtstange Creme 60 g hello sweety (alternativ: Kristallzucker)

250 g Mascarpone

250 g Magerquark

1 g Zimtpulver Dekoration Puderzucker

Apfelschnitze Zubereitung Streusel Für die Streusel alle Zutaten gut zusammen vermischen und dann verreiben.

Danach die Streusel auf ein mit Backpapier belegtes Blech verteilen und im Ofen bei 180 Grad Unter-/Oberhitze etwa 10-15 Min. goldbraun backen.

Nach dem Backen die Streusel gut auskühlen lassen. Apfelfüllung Die Äpfel waschen, schälen, entkernen und in kleine Stücke schneiden.

Anschliessend die Apfelstücke mit dem hello sweety, Zitronensaft, Vanilleschoten und Zimtstangen in einem Kochtopf auf dem Herd etwa 5-10 Min. köcheln lassen.

Die Äpfel vom Herd nehmen und gut auskühlen lassen. Creme Mascarpone und Quark zum hello sweety in eine Schüssel geben und gut durchmischen.

Danach das Zimtpulver unter die Creme rühren und die Creme in einen Spritzbeutel geben. Fertigstellung Die gut ausgekühlten Streusel mit einem Rollholz leicht zerkleinern, dazu einfach mit dem Holz über die Streusel rollen.

Danach je einen Esslöffel der Streusel in ein Dessertglas geben und dann etwa 2 Esslöffel der Äpfel darauf geben.

Als nächste Schicht etwas der Creme auf die Äpfel spritzen und schliesslich die restlichen Streusel auf der Creme verteilen.

Ehefrau Nadine ist die grösste Kritikerin

Privat ist Backen Familiensache. Seine Frau Nadine (39) führt mit ihrem Bruder Roman die Familienbäckerei Creabeck AG in Sins AG – ein Betrieb mit 35 Mitarbeitenden. Und sie ist auch Paas grösste Kritikerin. «Wenn es von ihr ein Okay gibt, weiss ich: Es passt», sagt er und lacht.

Zu Weihnachten läuft die Küche bei den Paas auf Hochtouren. Am 24. Dezember kochen und backen sie für die ganze Familie und Gäste – Klassiker wie Brunsli, Mailänderli oder Panettone gehören dazu. Und dann, am 25. Dezember? «Da gehen wir zu McDonald’s», erzählt Paa und grinst. «Einfach, weil wir dann genug vom Kochen haben.»

Auch Sohn Vincent, 12, steht schon mit Begeisterung in der Küche. Apfelstrudel und Cupcakes macht er fast selbständig. «Er ist heikel, es muss gut sein», so der Vater stolz. Ob der Junior einmal Bäcker wird? Die Chancen stehen gut.

Weihnachtsstern aus süssem Hefeteig von Marcel Paa Für 1 Weihnachtsstern, Zubereitungszeit 45 Minuten, 3965 Kcal Zutaten Vorteig 140 g Weissmehl (Weizenmehl Type 550)

90 g Vollmilch Raumtemperatur

10 g Weizen Anstellgut (alternativ: 1 g Frischhefe) Einlage 70 g Rosinen Hauptteig Vorteig

400 g Weissmehl (Weizenmehl Type 550)

20 g Frischhefe

40 g Zucker

250 g Vollmilch Raumtemperatur

10 g Salz

50 g Butter Raumtemperatur

½ Orangenabrieb

40 g Mandeln, gemahlen & geschält

2 g Malzextrakt (alternativ: Honig)

1 Ei

20 g Orangeat oder Zitronat

Rosinen vom Vortag

30 g Weissmehl (Weizenmehl Type 550) Zum Bestreichen & Bestreuen 1 Ei verquirlt

Hagelzucker

Mandeln, gehobelt Zubereitung Vorteig Das Mehl auf die Arbeitsfläche geben und mit den Händen in der Mitte eine Mulde formen. Danach die Milch und das Anstellgut in die Mulde geben und alles zusammen gut durchkneten.

Danach den Vorteig in eine Schüssel geben, mit einem Teigtuch zudecken und für 12-24 Std. bei Raumtemperatur gären lassen. Einlage Die Rosinen in eine Schüssel geben und mit Wasser bedecken und auffüllen. Dadurch können die Beeren quellen und sich mit Wasser aufsaugen.

Die eingeweichten Rosinen ebenfalls für 12-24 Std. bei Raumtemperatur stehenlassen. Hauptteig Alle Zutaten bis auf die eingeweichten Rosinen und das Orangeat/Zitronat – mit der Flüssigkeit und dem Vorteig beginnend - in die Küchenmaschine geben und für 2-3 Minuten ankneten.

Danach die Geschwindigkeit erhöhen und den Teig ca. 10-12 Minuten (je nach Küchenmaschine) gut kneten, bis er die Fensterprobe besteht.

Anschliessend das Wasser der eingeweichten Rosinen weg leeren und die Rosinen zusammen mit dem Orangeat/Zitronat und dem Mehl zum Teig geben. Den Teig für weitere 2-3 Minuten kneten, bis sich alles schön vermischt hat.

Den Teig mit einem Teigtuch zudecken und bei Raumtemperatur für 60 Min. aufgehen lassen. Formen Den Teig aus der Schüssel nehmen, auf einer leicht bemehlten Arbeitsfläche geben und wie folgt rund formen: Den Teig 2-3 Mal über die Arbeitsfläche ziehen, um eine glatte Oberfläche zu erhalten. Dabei den Teig mit den Fingern von einer Seite zur Mitte ziehen und leicht andrücken.

Diesen Vorgang reihum wiederholen und den Teig immer wieder in die Mitte falten.

Danach den Teig umdrehen (glatte Seite liegt nun oben), die Hände vasenförmig darumlegen und das Teigstück mit leichtem Druck auf der Tischplatte drehen, bis das Teigstück unten geschlossen ist. Es ist von Vorteil, wenn sich dabei im Teigstück etwas Spannung aufbaut. Tipp: Damit sich der Teig am unteren Ende gut verschliesst, sollte bei diesem Arbeitsschritt kein bis nur ganz wenig Mehl verwendet werden.

Damit sich der Teig am unteren Ende gut verschliesst, sollte bei diesem Arbeitsschritt kein bis nur ganz wenig Mehl verwendet werden. Anschliessend das Teigstück auf etwas Mehl leicht flach drücken und mit einer Teigkarte mittig übers Kreuz dreimal durchstechen. Du solltest dann eine sternenförmige Öffnung mit 6 Laschen bekommen.

Diese Laschen oder Zacken von der Mitte her nach aussen legen, sodass ein Stern entsteht. Danach den Teigstern auf ein mit Backpapier belegtes Blech legen und noch etwas zurecht formen.

Anschliessend den Teigling mit einem Teigtuch zudecken und nochmals von 30 Min. bei Raumtemperatur aufgehen lassen.

In der Zwischenzeit den Backofen mit einem leeren Blech in der unteren Ofenhälfte auf 190 Grad Ober/Unterhitze vorheizen. Backen Nach 30 Min. den aufgegangenen Weihnachtsstern leicht mit einem verquirlten Ei bestreichen und mit gehobelten Mandeln und Hagelzucker bestreuen.

