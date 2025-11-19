Elena Miras ist die Single-Lady der vierten Staffel von «Make Love, Fake Love». Ab 4. Dezember sucht der Realitystar bei RTL+ unter 16 Männern die wahre Liebe. Das Tückische: Nicht alle sind wirklich Single.

Darum gehts Vierte Staffel von «Make Love, Fake Love» startet mit Elena Miras

Einige Kandidaten sind vergeben und spielen Interesse vor

Am 4. Dezember startet die vierte Staffel von «Make Love, Fake Love» auf RTL+ - und jetzt steht auch fest, wer um das Herz von Elena Miras (33) kämpfen wird. Der Streamingdienst hat die 16 Kandidaten enthüllt, die in der griechischen Villa auf den Realitystar treffen. Von Fussballer Patrick über DJ Alex B. bis zu Polizist Oskar: Die Männer könnten unterschiedlicher kaum sein.

Das Tückische an der Show: Nicht alle sind wirklich Single. Während Elena mit den Kandidaten flirtet, wohnen einige ihrer Partnerinnen heimlich in einer Nachbarvilla und beobachten das Geschehen. Die vergebenen Männer spielen der Schweizerin ihr Interesse nur vor – im Kampf um 50'000 Euro Siegprämie. Findet Elena am Ende einen echten Single, gewinnen beide das Geld. Tippt sie auf einen Faker, triumphiert das Lügenpärchen und sie geht leer aus.

Diese Männer sind dabei

RTL hat nun die komplette Kandidatenliste veröffentlicht. Mit dabei ist Marvin aus Castrop-Rauxel, ein leidenschaftlicher Torwart. Leonidas aus Augsburg punktet mit seiner ausgiebigen Beauty-Routine, während Intensivpfleger Rayner aus Berlin mit Rhythmusgefühl und mehreren Sprachen aufwarten kann. Fussballer Patrick bringt eine bewegende Kindheitsgeschichte mit und wünscht sich eine Partnerin, die nicht übermässig eifersüchtig ist. Weitere Kandidaten sind Alex Z., Julian, Andreas, Ferris, Johannes, Alex G., David, Fabian, Milan und Daniel.

Elena Miras macht vorab bereits deutlich, dass sie genau hinschauen wird: «Ich habe schon viel erlebt – im TV und im echten Leben. Aber heute weiss ich ganz klar, was ich nicht mehr toleriere. Und ich verspreche euch: Wer hier nur spielt und lügt, fliegt schneller raus, als er ‹Traummann› sagen kann.»

«Manche werden's hassen»

Was die Fans von der Show erwarten dürfen, erklärt Miras am Dienstag auf Instagram. «Ich bin bereit – mit all meinen Kanten, meinem Feuer, meinen Fehlern und meinem unverschämten Mut, immer wieder aufzustehen. Manche werden's feiern. Manche werden's hassen. Manche werden's nicht mal verstehen. Perfekt», so die 33-Jährige. Sie sei nicht in dem Format, um «normal» zu sein, sondern «um zu überraschen, zu verwirren, zu fühlen ... und vielleicht auch ein bisschen zu provozieren». Das klingt doch ganz nach der temperamentvollen Elena Miras.

«Omg, ich freue mich», kommentiert Yeliz Koc (32) den Beitrag und auch Miras' einstige Dschungel-Kolleginnen finden unterstützende Worte. So meint Danni Büchner (47) «Vamos Amiga» und Sarah Knappik (39) kommentiert mit einer Reihe Feuer-Emojis.

Erfahrene Reality-TV-Darstellerin

Die Content Creatorin und gelernte Friseurin Elena Miras lebt mit ihrer siebenjährigen Tochter Aylen in Zürich. Reality-Erfahrung hat sie reichlich: Von «Love Island» über «Das Sommerhaus der Stars» bis zu «Promi Big Brother» und dem Dschungelcamp war sie in zahlreichen Formaten zu sehen. Bei «Love Island» 2017 lernte sie ihren Ex-Partner Mike Heiter (33) kennen, mit dem sie ihre Tochter hat. Dieser ist mittlerweile mit der Influencerin Layla Heiter (29), ehemals Lahouar, verheiratet. Nach der Trennung 2020 folgte für Miras Beziehung mit Rapper Xellen7 (33), von dem sie sich im April trennte.

Durch die Show führt erstmals Sandra Safiulov (26) alias Selfiesandra. Sie übernimmt damit die Moderation von Janin Ullmann (44), die zu «Temptation Island» gewechselt ist. Die vierte Staffel von «Make Love, Fake Love» startet am 4. Dezember auf RTL+ mit insgesamt zwölf Folgen, die wöchentlich erscheinen. Produziert wird die Show von ITV Studios Germany im Auftrag von RTL+.