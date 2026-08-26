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«Travel Song» von Lea Lu und Carlos Leal
Live-Auftritt im Video
So klingt der «Travel Song»
Die Zürcher Sängerin Lea Lu, der Hollywood-Schauspieler und Ex-Sens-Unik-Rapper Carlos Leal sowie der Reiseveranstalter Walo Kamm haben den «Travel Song» live performt.
Publiziert: 11:08 Uhr
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