Jan Seven Dettwyler turtelt mit seiner neuen Freundin in Sri Lanka und teilt Fotos auf Instagram. Untypisch, denn die Beziehung zu Ex-Frau Zahra Dettwyler zelebrierte der Sänger kaum öffentlich.

Jan Seven Dettwyler und seine neue Freundin Joëlle Virginie turteln in Sri Lanka.

Björn Lindroos Redaktor Sport und People

So hat man ihn ganz selten gesehen. Jan Seven Dettwyler (46) zeigt sich total verliebt mit seiner neuen Freundin Joëlle Virginie. Die Bilder aus den Liebes-Ferien in Sri Lanka teilte er am Montag auf Instagram.

«Gruss aus Sri Lanka. Kein Schnee hier», schreibt Dettwyler zum Post. Dazu stellt er Emojis von drei Sonnen und einer Echse. Das Paar zeigt sich auf den Fotos verliebt am Strand, im Dschungel oder in der Stadt.

Untypischer Post

Seven und seine neue Flamme Joëlle sind seit Sommer dieses Jahres ein Paar. Offiziell machten sie dies aber erst Anfang November, als der Sänger Bilder mit einer Liebeserklärung in seiner Instagram-Story teilte. Joëlle Virginie arbeitet als Redakteurin und als Model. Für sie pendelt Seven zwischen Zürich und Berlin, der Heimat seiner beiden Söhne (6 und 13 Jahre alt).

Besonders speziell ist der Instagram-Post, weil er für den Sänger untypisch ist. Denn die Beziehung zu seiner Ex-Frau Zahra Dettwyler zelebrierte er kaum öffentlich. Die beiden trennten sich im Sommer 2023 nach fast 20 Jahren Beziehung. Bei seiner neuen Liebe scheint dies nun anders zu sein. Und den Fans gefällts: Der Post sammelte bereits über 2000 Likes und 53 Kommentare.

Mittlerweile ist Seven auch schon wieder in der Schweiz. Am Dienstagabend gab er bereits ein Konzert im Zauberpark des Flughafens Zürich.