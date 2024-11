Jan Seven Dettwyler zeigt erstmals seine neue Freundin

1/12 Jan Seven Dettwyler ist frisch verliebt. Foto: Instagram

Auf einen Blick Jan Seven Dettwyler zeigt seine neue Liebe auf Instagram

Seine neue Partnerin lebt in Zürich, sie verbrachten Ferien im Tessin

Dettwyler pendelt zwischen der Schweiz und Berlin für seine zwei Söhne Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Berit-Silja Gründlers Redaktorin People

«Es gibt eine neue Frau in meinem Leben», sagte Jan Seven Dettwyler (46) im Blick-Interview im Sommer dieses Jahres. Dabei grinste der Sänger von einem Ohr zum anderen. Nun zeigt der gebürtige Wohlner auch, wer dieses Grinsen verursacht: Auf Instagram postet Dettwyler erste Bilder seiner neuen Liebe.

Zu den Bildern schreibt Dettwyler: «Ich vermisse den Sommer bereits jetzt sehr. Ich werde ihn nie vergessen, den Sommer 2024. Unmöglich.» Bei einem anderen Foto, das den Sänger mit seiner Liebsten auf einer Hängebrücke zeigt, heisst es: «Und das hier ist der Grund, warum der Sommer so schön war und der Typ daneben so happy!» Die dunkelhaarige Frau neben ihm wirft einen Kussmund in die Kamera und Jan Seven Dettwyler strahlt. Und der Sänger verrät sogar, wer seine Partnerin ist, indem er ihre Story repostet. Es handelt sich um Joëlle Virginie, die als Redakteurin bei CH-Media und als Model arbeitet.

Pendeln für die Liebe

Blick weiss, dass das Paar im Sommer bereits die ersten gemeinsamen Ferien im Tessin verbracht und diese anscheinend in vollen Zügen genoss. Auf insgesamt neun Bildern feiert der Aargauer sein Liebste. Wegen der er zwischen Zürich und Berlin, wo seine beiden Söhne (6 und 13 Jahre alt) leben, pendelt.

Zu den Posts stellt er verschiedene Songs, einer davon ist sein eigener «Drei Stunden», in dem es um Nächte geht, in denen man frisch verliebt hofft, sie würden nie enden. In einem früheren Interview mit Blick sagte der Musiker zu dem Lied: «Ich könnte das nicht so schreiben, wenn ich es nicht auch fühlen würde. Wenn man jemanden neu kennenlernt, fühlt es sich an, als sei man zu zweit auf einer einsamen Insel.» Damals sei er noch nicht bereit gewesen, diese Insel zu verlassen und seine Partnerin der Öffentlichkeit zu zeigen. Nach einem augenscheinlich glücklichen Sommer scheint der Herbst nun dieses nächste Kapitel der Beziehung einzuleiten.