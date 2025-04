1/7 Röbi Koller verabschiedete sich am 5. April 2025 von «Happy Day». Foto: Screenshot SRF

Lucien Esseiva Teamlead People-Desk

Drei Stunden, sieben Minuten und 56 Sekunden dauerte die letzte «Happy Day»-Sendung mit Röbi Koller (67), die am Samstag, 5. April 2025, live auf SRF 1 über den Sender ging. Die Show war nicht nur lang, sondern auch gespickt mit Rückblicken, Überraschungen und Highlights – besonders für den abtretenden Gastgeber, der nach 86 Sendungen endgültig den Hut nimmt und an seinen Nachfolger Nik Hartmann (52) übergibt.

Trotz viel emotionalem Feuerwerk blieb Röbi Koller über lange Strecken cool und zeigte höchstens professionelle Gefühlsregungen. Als aber Stefan Eicher (64) angekündigt wurde und der dann dem Moderator eigens einen Bob-Dylan-Song widmete, waren zarte Tränchen in Kollers Augen auszumachen. Eicher spielte nicht nur ein Lied des Lieblingsmusikers von Röbi Koller, er adaptierte den Text auch extra für ihn und sang Zeilen wie: «Schon bald gehst du einsam die Strasse herunter, Röbi. Nur heimgehen willst du noch nicht.»

2:06 Mit Anastacia, Zucchero u.v.m. Stars verabschieden Röbi Koller

Seitenhieb gegen Nachfolger Nik Hartmann

An Höhepunkten sparte «Happy Day» auch in der letzten Sendung nicht. Die Bieler Band Pegasus sang live, die Schweizer ESC-Hoffnung Zoë Më (24) hatte ihren ersten TV-Auftritt und es wurden heiss begehrte Tickets für den Eurovision Song Contest in Basel verschenkt. All das nahm Röbi Koller relativ gelassen und moderierte seine letzte Sendung so souverän, wie man es von ihm kennt.

Kurz vor dem Ende seiner letzten «Happy Day»-Sendung bat Koller seinen Nachfolger Nick Hartmann ins Studio und konnte sich einen kleinen Seitenhieb nicht verkneifen. Als Hartmann nämlich seinen Platz auf dem Sofa einnehmen wollte, wies Koller ihn zurecht. «Noch sitze ich hier», fauchte er schelmisch. Er könne dann auf dem Moderatorenplatz sitzen, wenn er weg sei.

Röbi Koller liess zum Schluss sein Team strahlen

Dann war Schluss und Goldregen rieselte von der Studiodecke, was Röbi Koller leer schlucken liess. Nicht weil ihn jetzt doch noch die grossen Emotionen übermannten, sondern weil er sich an einem Konfetti-Stück beinahe verschluckte. Die grosse Bühne und den grossen Abschiedsapplaus überliess Röbi Koller seinem Team, das er zum Abschluss ins Studio bat und herzlich umarmte.

Zu Klängen von Bob Dylan ging so die Ära «Happy Day» mit Röbi Koller zu Ende und es zeigte sich: Grosse Emotionen brauchen nicht immer Tränen.