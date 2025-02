Schlagerparty in Zürich abgesagt – Veranstalter pleite!

Auf einen Blick Schlagerparty im Hallenstadion abgesagt wegen Insolvenz von Stargarage AG

Rückerstattungen müssen beim Konkursamt Solothurn angemeldet werden

Knall in der Veranstalter-Szene! Die grosse Schlagerparty im Hallenstadion ist abgesagt und kann nicht wie geplant am 25. Mai 2025 stattfinden. Der Grund: Der Veranstalter Stargarage AG mit Sitz in Olten ist pleite.

«Ich war schon etwas geschockt. Der Anlass hat eigentlich einen guten Namen in der Schlagerszene», schreibt uns eine Blick-Leserin, die für das Event zwei Sitzplatz-Tickets gekauft hat.

In Mail von Absage erfahren

Am Freitag wurde die Blick-Leserin von Ticketcorner – die in diesem Fall nur Vermittler sind – per Mail über die Absage informiert. «Verantwortlicher Vertragspartner des Ticketkäufers ist die Stargarage AG, über die der Konkurs eröffnet wurde», heisst es.

Und weiter: «Aufgrund des Konkurses des Veranstalters ist es Ticketcorner gesetzlich verboten, Rückerstattungen vorzunehmen. Ticketcorner hat sämtliche Ticketeinnahmen an das zuständige Konkursamt zu überweisen.» Rückerstattungen des Ticketkaufpreises seien beim zuständigen Konkursamt Solothurn anzumelden.

Knapp 100 Franken haben sie und ihr Mann pro Karte bezahlt – jetzt müssen sie ihrem Geld hinterherrennen. «Ich glaube nicht, dass wir das Geld für die Tickets jemals wiedersehen werden. Versuchen werden wir es aber», sagt sie.

Ösi-Firma schon letztes Jahr pleite

Im April 2024 wurde bekannt, dass der Stargarage Entertainment GmBH mit Sitz in Vorarlberg der Konkurs droht. 1,8 Millionen Euro Schulden habe man damals gehabt. Gleichzeitig wurde aber kommuniziert, dass die Stargarage AG mit Sitz in Olten bestehen bleibe. Jetzt sind auch sie pleite.

Für die Blick-Leserin kommt diese Nachricht überraschend. «Die Stargarage in Österreich ging letztes Jahr Konkurs. Dass die Schweizer Firma folgt, hätte ich nicht gedacht», sagt sie und fügt an: «Das Line-up der grossen Schlagerparty im Hallenstadion war gegenüber anderen Jahren vielleicht schon nicht mehr ganz so umfangreich. Da dachte ich schon, ob vielleicht das Geld knapp ist für mehr Acts.»

Für die Ausgabe dieses Jahr hätte die deutsche Schlagerikone Matthias Reim (67) kommen sollen. «Ich hätte ihn gerne gesehen. Auch Nik P. und die Jungen Zillertaler sind immer top», sagt die traurige Leserin.

Eigentlich hätte die grosse Schlagerparty schon im Oktober 2024 steigen sollen, ehe sie auf Mai 2025 verschoben wurde. «Es gab damals keine genaue Begründung. Nervend fanden wir vor allem, dass der Anlass von Samstagabend auf Sonntagnachmittag verschoben wurde.» Jetzt fällt die Schlagerparty ganz ins Wasser.

Open Air Flumserberg findet statt

2024 war Walter Egle, Geschäftsführer von Stargarage AG, noch beim Open Air Flumserberg beteiligt. Seine Firma hat das Schlagerevent im Kanton St. Gallen jeweils organisiert. Seit 2025 ist Egle beim Open Air Flumserberg komplett raus.

Somit hat der Konkurs der Stargarage AG keinen Einfluss auf das Open Air Flumserberg. «Für die Organisation des Events wurde eine neue Firma gegründet. Alle bereits verkauften Tickets laufen auf die neue Firma», sagt ein Verantwortlicher zu Blick.

Eine Blick-Anfrage bei der Stargarage AG blieb bisher unbeantwortet. Auf ihrer Website wird die Absage der grossen Schlagerparty im Hallenstadion nicht kommuniziert.