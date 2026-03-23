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Kult-Szene im Video
«Richi, ich habe gesagt, du sollst dich festhalten»

Die Kult-Szene mit Richi Schönbächler in der SRF-Serie «Auf und davon».
Publiziert: vor 28 Minuten
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