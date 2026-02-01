Reisen statt Kinder: Die Musikerin aus Wil SG und ihr Mann haben sich gemeinsam in Europas Norden verliebt. Weshalb sie trotzdem als Nächstes in die Wüste reisen.

Andrea Butorin, GlücksPost

Kalt oder warm? Die Ostschweizer Schlagersängerin und Popflötistin Sabrina Sauder (41) und ihr Mann Nicolas Giovanettoni (43) wählen meistens die Kälte. Gemeinsam haben sie Europas Norden für sich entdeckt. «Als wir relativ frisch zusammen waren, schlug mein Bruder vor, dass unsere ganze Familie in Finnisch-Lappland Weihnachten feiert», erinnert sich Sauder. Seither sind sie und ihr Mann quasi Stammgäste im Dorf Äkäslompolo.

Ihr Höhepunkt: Nicolas Giovanettonis Heiratsantrag bei minus 30 Grad, den er 2018 mithilfe von lokalen Reiseführern realisierte. Mit Schneetöffs fuhren sie auf einen Hügel, wo ein wunderbarer Sonnenuntergang zu sehen war. «Als Nicolas mir die Augen verband und ich durch den Tiefschnee stapfen musste, wurde mir alles klar», erzählt Sabrina Sauder. Am Ziel wartete ein riesiges Herz aus Plastikblumen und Kerzen im Schnee und später eine kleine Hütte, um sich aufzuwärmen und um die Verlobung zu feiern. «Es war perfekt und wunderschön», sagt Sabrina Sauder schwärmend.

Auf Gratisplattform kennengelernt

Kennengelernt hatten sich Sabrina Sauder und Nicolas Giovanettoni 2014 auf einer Gratis-Datingplattform. Bei der ersten Verabredung stellten sie fest, dass sie keine 250 Meter voneinander entfernt wohnten. Heute lebt das Paar in Wil SG.

An vier Tagen die Woche arbeitet Sabrina Sauder als Oberstufenlehrerin, daneben ist sie leidenschaftliche Musikerin. Jüngst erschien ihre Single «Liebe ist...», und in diesem Jahr freut sie sich besonders auf ihren Auftritt in Monika Fasnachts (61) Jass-Sendung sowie beim Frauenfelder Winterzirkus. Nicolas Giovanettoni arbeitet als Einsatz- und Fachleiter bei der Verkehrspolizei Zürich und hat letztes Jahr als begeisterter «Gümmeler» den Norden auf dem Velo intensiv erkundet: Vom Gardasee ist er 4500 Kilometer bis ans Nordkap pedalt. Sabrina Sauder hatte ihn beim Start des Ultra-Distanz-Bikerennens und später in Schweden angefeuert.

«Norwegen ist extrem abwechslungsreich, das wilde Island ist super für einen ausgedehnten Roadtrip und in Finnisch Lappland erholt man sich wunderbar»: Während Sabrina Sauder Reisetipps gibt, ploppen auf dem TV-Bildschirm in ihrem Wohnzimmer spektakuläre Reisefotos auf. «Die genialsten Nordlichter haben wir im Norden Norwegens gesehen», verrät sie weiter.

Die Kälte macht ihr zu schaffen

So schön es im Norden auch sei; die perfekte Lösung gegen kalte Hände und Füsse habe sie noch nicht gefunden, sagt die Musikerin lachend. Auch aus diesem Grund hatten sie sich trotz einiger Überlegungen entschieden, in der Schweiz statt in Skandinavien zu heiraten. Auch in den nächsten gemeinsamen Ferien soll es an die Wärme gehen: Das Paar will eine Wüste erkunden, zum Beispiel im Oman. Weil beide im Alltag viel unterwegs sind, legen sie in der gemeinsamen Freizeit grossen Wert auf Spaziergänge, Wanderungen, Wellness-Wochenenden – und eben Reisen. «Das ist ein Ausgleich und schafft Erinnerungen», so Sauder.

Ursprünglich hatten sich Sabrina Sauder und Nicolas Giovanettoni Kinder vorstellen können. Doch jetzt haben sie sich gegen eigenen Nachwuchs entschieden. «Kinder würden alles über den Haufen werfen, und etwas käme dann immer zu kurz», sagt Sabrina Sauder. Sie geniesse aber die Nähe zu «ihren» Schulkindern – im Moment unterrichtet sie Neuntklässler. Lange seien sie beide sehr ehrgeizig gewesen, sagt Sabrina Sauder über sich und ihren Mann: «Jetzt sind wir zufrieden und wollen das geniessen, was wir haben.»