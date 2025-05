Am Sonntag erreicht die Stubete Gäng ein Millionenpublikum, falls die Schweizer Hockey-Nati im WM-Final ein Tor schiesst.

Darum gehts Stubete Gäng spielt tragende Rolle beim Eishockey-WM-Final Schweiz gegen USA

Ihr Hit «Richi» ertönt bei jedem Schweizer Tor im Stadion

Wenn heute Sonntagabend ab 20.20 Uhr die Schweizer Hockey-Nati in Stockholm gegen die USA um den Weltmeisterschaftstitel kämpft, spielt auch die Stubete Gäng eine tragende Rolle.

Denn bei jedem Tor, das die Schweizer Mannschaft schiesst, ertönt «Richi», ein Riesenhit der Zuger Band. Am Samstag holte die Stubete Gäng den Prix Walo in der Sparte Volksmusik. Bei der Preisverleihung wird die Band live von einem Musikfest in Deutschland zugeschaltet.

In der K.o.-Phase lief ihr Song schon 13 Mal

Ihr urbaner Ländler, wie sich ihre beliebte Musikform bezeichnen lässt, wird heute Abend von Millionen Zuschauenden live am TV gehört – sofern die Schweiz ein Tor schiesst. Beim Viertel- und Halbfinal war dies gleich 13 Mal der Fall.

«Es ist eine unglaubliche Ehre, und wir wissen selber nicht genau, wie das so weit kommen konnte! Wir freuen uns ja sowieso schon über jedes Schweizer Tor. Wenn dann der ‹Richi› durch die Stadionboxen schallt, die Fans Vollgas mitsingen und die Spieler gemeinsam feiern, ist das schon regelmässig ein Gänsehaut-Moment für uns», sagen die Band-Brüder Aurel (40) und Moritz Hassler (37).

Seit der WM vom letzten Jahr wurde gehört «Richi» bei der Hockey-Nati in Siegesmomenten dazu. «Wir haben Rückmeldungen erhalten und Videos gesehen, dass sogar ausserhalb des Stadions, an der Fanmeile und in den Shuttle-Bussen unser Song gesungen wird und die Menschen länderübergreifend zusammen dazu feiern. Das ist die wunderbare Kraft und Botschaft der Musik und des Sports – die Menschen zu vereinen.»

Die Brüder tippen auf Schweizer Sieg

«‹Richi› avanciert zu einem internationalen Hockeyschlager – so hat jemand die Situation vor Ort beschrieben, als Norweger und Dänen nach dem Match im Shuttlebus vom Stadion zusammen den Song anstimmten», schwärmen die Brüder.

«Unsere Eishockeyhelden beweisen uns eindrücklich: Man kann auch mit Mundartmusik internationale Erfolge feiern. Wir nehmen nun auch Konzertanfragen aus Dänemark und Schweden entgegen», freuen sich die Hasslers.

Auf den heutigen WM-Final freuen sie sich sehr. Ihr Tipp: «4:2 für die Schweiz», meint Moritz Hassler, «2:1 für die Schweiz», tippt Aurel Hassler. Wo sie das Finalspiel schauen, ist noch offen. «Wir entscheiden das spontan. Vielleicht gibts in der Nachbarschaft ein Public Viewing, oder wir treffen uns alle mit Chind und Chegel in unserem Elternhaus in Hagendorn.»