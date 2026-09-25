DE
FR
Abonnieren

«I'm a cat guy»
«Finance Guy» schreibt in Anjas Freundschaftsbuch

Der Zürcher «Finance Guy» hat sich im Freundschaftsbuch von Energy-Moderatorin Anja Schäublin verewigt.
Publiziert: 13:08 Uhr
Kommentieren
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen