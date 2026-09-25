DE
FR
Konto & Einstellungen
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Outdoor
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Mobil
Community
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
DE
FR
Abonnieren
Home
People
People Schweiz
Zürcher «Finance Guy» schreibt in Anjas Freundschaftsbuch
«I'm a cat guy»
«Finance Guy» schreibt in Anjas Freundschaftsbuch
Der Zürcher «Finance Guy» hat sich im Freundschaftsbuch von Energy-Moderatorin Anja Schäublin verewigt.
Publiziert: 13:08 Uhr
Teilen
Kommentieren
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
Meistgelesen