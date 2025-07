Eine Frau aus dem Raum Luzern sucht über Instagram nach einem Mann, den sie beim Wandern am Pilatus traf. Prominente Unterstützung erhält die Suche von Influencerin Anja Zeidler.

Patricia Broder Redaktorin People

Es klingt wie der Beginn einer grossen Liebesgeschichte: Man lernt beim Wandern zufällig jemanden kennen, der einem nicht mehr aus dem Kopf geht. Dabei verpasst man es allerdings, seine Kontaktdaten auszutauschen. Daraufhin startet man in den sozialen Medien eine grosse Suchaktion. Wird fündig. Verliebt sich. Happy End!

Genau davon träumt Milena*, eine 26-jährige Lehrerin aus der Stadt Luzern, die auf Instagram aktuell unter dem Namen «Krienseregg Begegnung» ihren vermeintlichen Traummann sucht. «Suche den Typ, der mich am 11. Juni beim Pilatus angesprochen hat», schreibt sie. «Ich war auf dem Weg runter. Du und dein Kollege wart am Hochlaufen», heisst es weiter. Dann kam es zu einem Moment der Begegnung, der Eindruck hinterliess – offenbar auf beiden Seiten. «Du ranntest runter, zwei Kurven zurück, um mich anzusprechen.»

Blick weiss, was dann passiert ist: «Der charmante Unbekannte, fragte, ob er mich kennenlernen darf», sagt Milena und lacht. «Aber ich war so überfordert, dass ich gesagt habe, ich sei in einer Beziehung.»

Eine Kurzschlussreaktion, die sie unterdessen bitter bereut. «Man muss es zu schätzen wissen, wenn man im echten Leben jemanden trifft, der einem gut gefällt und der auch noch so mutig ist, dass er einen anspricht», sagt sie. «Seine unbeschwerte, offene Ausstrahlung hat mich beeindruckt. Der erste Eindruck war super. Ich hoffe sehr, dass ich ihn finde und er sich meldet, wenn er meinen Post oder auch die Berichterstattung dazu sieht.»

Unterstützung von Prominenten

Milenas Aufruf erhält derweil bereits prominente Schützenhilfe. Maja Zivadinovic (46), Journalistin und Podcasterin bei Zivadiliring, wie auch Influencerin Anja Zeidler (31) haben die Suchanfrage auf Instagram geteilt. «Ich fand es so eine schöne Sache und helfe meiner Community gerne», erklärt Anja Zeidler auf Anfrage von Blick.

Die Suchende sei eine ihrer Followerinnen und habe sie um Mithilfe gebeten. «Ich finde es generell schön, wenn Menschen einander einfach helfen – erst recht, wenn es um die Liebe geht», sagt Zeidler. «Es wäre mega schön, wenn die gesuchte Person diesen massiven Aufwand sieht, den die Followerin betreibt, um ihn zu finden.» Da würde sich wohl jeder geschmeichelt fühlen, ist Anja Zeidler überzeugt und erklärt abschliessend: «Das könnte also wirklich die ganz grosse Liebe werden!»

* Name geändert