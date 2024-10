Elena Miras zieht in «Promi Big Brother»-Container

Elena Miras zieht in «Promi Big Brother»-Container

Gemeinsam mit ihrem Ex und seiner Neuen

Elena Miras zieht zu «Promi Big Brother». Foto: imago images/nicepix.world 1/7

Saskia Schär Redaktorin People

Am Montag, 7. Oktober, startet auf Sat.1 eine neue Staffel «Promi Big Brother». Während zwei Wochen wohnen 14 Prominente auf engstem Raum und stets von Kameras überwacht in einem ausgebauten Container. Eine herausfordernde Situation. Noch herausfordernder wird es, wenn auch noch der Ex und dessen Neue mit einem einzieht – und genau ein solches Szenario ist dieses Jahr zu sehen.

Die Schweizerin Elena Miras (32) wird mit ihrem Ex-Freund und dem Vater ihrer Tochter, Mike Heiter (32), und dessen neuer Freundin Leyla Lahouar (28) im Container wohnen. Doch damit nicht genug. Wie Sat.1 mitteilt, wissen die bereits jetzt in einem Hotelzimmer abgeschotteten Teilnehmer nur teilweise, wer ihre Mitbewohner sein werden. Konkret: Elena Miras weiss, dass Mike Heiter ebenfalls im Container sein wird – von Leyla Lahouar hat sie allerdings keine Kenntnisse. Heiter und Lahouar hingegen ahnen ihrerseits gar nichts von Elenas Anwesenheit.

«Das wird eine Achterbahnfahrt der Gefühle»

Bereits ohne das Wissen um die künftige Mitbewohnerin Miras, lässt sich Lahouar im Vorfeld vom Sender mit den Worten «Das wird eine Achterbahnfahrt der Gefühle, weil man ja in einer krassen Extremsituation ist» zitieren. Wie krass die Extremsituation durch die Teilnahme der Schweizerin werden wird, das kann sich Lahouar wohl derzeit noch nicht einmal ausdenken.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Miras ihrerseits kündet jetzt schon an, «ganz viel Energie, Unterhaltung und Temperament» mitzubringen. Davon sind wir überzeugt, schliesslich kennt man Miras vor allem in laut und temperamentvoll. Diese dreier Kombination hat zweifellos das Potenzial für eine hochexplosive Mischung!

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Vielleicht schaffen es die weiteren Mitbewohner, wie beispielsweise Schauspielerin Mimi Fiedler (49), Ex-Nationalspieler Max Kruse (36), Model Verena Kerth (43) oder «DSDS»-Star Daniel Lopes (47), die Situation zwischen den drei Reality-TV-Stars so zu entschärfen, dass sie nicht vollends eskaliert.