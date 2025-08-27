Michel Birri spricht in einem Podcast über sein Verhältnis zu Geld und verrät dabei, dass er in seinen 38 Lebensjahren noch nie selbst eine Steuererklärung ausgefüllt hat. Das übernimmt weiterhin sein Mami.

Michel Birri (38) ist im Podcast «Finanz-Tanz» der Aargauischen Kantonalbank zu Gast und spricht dort über Glück, Finanzen und die Zukunft. Dabei verrät der Moderator, dass er in Geldsachen – trotz eines KVs – «so ein schlechter Bürogummi» sei. Er illustriert das an einem Beispiel, welches er selbst «mega schlimm» findet: «Ich habe noch nie in meinem Leben eine Steuererklärung selbst gemacht».

«Für das gibt es Expertinnen und Experten», entgegnet der Host des Podcasts. «Gell, das finde ich auch», meint Birri dazu erfreut und fügt lachend an: «Für das hab ich mein Mami!» Kurz denkt er darüber nach, die Steuererklärung in Zukunft ausser Haus zu geben, doch verwirft den Gedanken sofort wieder, denn sonst «wird sMami hässig». Ihr scheint es demnach nichts auszumachen, ihrem 38-jährigen Sohn die bei vielen so verhasste Steuererklärung auszufüllen.

«Ich habe sogar zwei dritte Säulen»

Geht es um seinen Umgang mit den Finanzen, so erklärt Birri, dass ihm Geld «nie mega wichtig gewesen» sei. «Wenn ich Geld hatte, so habe ich es immer ausgegeben. Ich habe bis vor ein paar wenigen Jahren praktisch nichts auf der Seite gehabt». Bei dieser Einstellung Geld gegenüber kommt die folgende Aussage von ihm überraschend: «Ich habe sogar zwei dritte Säulen. Eine bei der Bank und eine bei der Versicherung». Dies verdanke er indirekt seinem WG-Gspänli. «Meine Mitbewohnerin wird mich jetzt wahrscheinlich hassen, aber sie hat damals ein Gspusi gehabt, das in der Versicherungsbranche gearbeitet hat und dann hat er uns eine dritte Säule angedreht», so der amüsierte Birri.

Ganz im Gegensatz zu seiner Schwester, die ein echter Sparfuchs sei, könne er «wirklich schlecht mit Geld umgehen». Sie prüfe Aktionen und vergleiche Angebote, was ihm alles «viel zu mühsam» sei. «Ich denke so, ‹ja ja, ich hab ja noch ein bisschen – geb ich es aus›. Darum hatte ich auch nie wirklich viel auf der hohen Kante.»

Seine Devise sei immer gewesen «irgendwie kommt dann schon wieder Geld rein und irgendein Job wirst du schon finden». Und sollten alle Stricke reissen, so «kann ich ja wieder nach Hause wohnen gehen ins Fricktal». Das wäre dann sozusagen Hotel Mama – inklusive Steuererklärung. So weit wird es aber in absehbarer Zeit nicht kommen. Denn trotz des «G&G»-Aus ist er als Radiomoderator weiterhin bei SRF zu hören. Zudem verdient er als Eventmoderator «noch einen Batzen» dazu. Die entsprechenden Gehaltsverhandlungen hat er seit einem halben Jahr an seinen Kollegen abgetreten, denn für ihn selbst waren sie stets «ein Graus».