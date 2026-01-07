Falsches Mami von Beatrice Egli zockt Fans ab

Auf Facebook gibt sich jemand als Ida Egli-Keller, die Mutter von Beatrice Egli, aus. Mit der fiesen Masche zieht er Fans der Schlagersängerin das Geld aus der Tasche.

Gefälschte «VIP-Karten» kosten bis zu 1340 Franken pro Person

Fynn Müller People-Redaktor

Immer wieder nutzen Betrüger den Namen von Beatrice Egli (37) schamlos aus, um die Fans der Schweizer Schlagersängerin abzuzocken. Jakob R.* (64) aus dem Berner Oberland wurde mit solch einer Masche 2021 um 80'000 Franken gebracht.

Jetzt haben es die Kriminellen auch auf die Mutter von Beatrice Egli abgesehen. Auf einem gefälschten Facebook-Profil gibt sich eine unbekannte Person als Eglis Mutter Ida Egli-Keller (61) aus und fordert Geldüberweisungen.

Versprochen werden angebliche «VIP-Karten», «Mitgliedskarten» für einen erfundenen Fanclub oder gar gemeinsame Urlaubsreisen – für Summen von bis zu 1340 Franken! Die falsche «Ida Egli-Keller» lockt Fans über einen Telegram-Link mit der Aussicht, direkt mit Beatrice Egli in Kontakt zu treten.

Das sagt ihr Veranstalter

Gegenüber «Bild» bestätigt Eglis Tourveranstalter Dieter Semmelmann (60) die Problematik. «Beatrice hat, wie einige andere Künstler auch, das Problem, dass auf Social-Media-Kanälen solche Angebote gemacht werden», erklärt Semmelmann und fügt an: «Dies ist wahnsinnig schwer nachzuverfolgen. Aktuell sind bereits wieder Anwaltsschreiben hinausgegangen, aber das Internet ist in diesem Falle sehr anonym.»

Schon im Sommer 2025 hatte Beatrice Egli ihre Fans auf Instagram vor Fake-Accounts gewarnt: «In letzter Zeit sind vermehrt Fake-Accounts im Umlauf, die sich als ich ausgeben und falsche oder irreführende Informationen verbreiten.» Original-Tickets für die 23 Konzerte ihrer Tournee «Tanzen – Lachen – Leben» sind ausschliesslich über die offiziellen Vorverkaufsstellen erhältlich. Fans sollten wachsam bleiben und verdächtige Profile melden, um den Betrug zu stoppen, so die Sängerin.

* Name geändert