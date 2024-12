1/5 Von der «Tagesschau» am Mittag gehts für Pascal Schmitz... Foto: SRF/Oscar Alessio

Auf einen Blick Pascal Schmitz wird neuer Moderator bei «Schweiz Aktuell» ab März 2025

Schmitz freut sich auf den abwechslungsreichen Job ohne Krawatte

Michael Weinmann, Moderator seit 2018, wechselt zur Swiss als Head of Media Relations

Barbara Lanz Co-Ressortleiterin People

Vereinzelt hat man ihn bereits am Bildschirm als «Schweiz Aktuell»-Moderator gesehen, jetzt gehört Pascal Schmitz (39) fest zum Team. Wie das SRF mitteilt, wird Schmitz ab März 2025 die Nachfolge von Michael Weinmann (43) antreten und regelmässig durch die Sendung führen.

«‹Schweiz aktuell› bietet den wohl abwechslungsreichsten Moderationsjob im Newsroom. Dass dies nun meine SRF-Hauptbeschäftigung wird, ist grossartig. Denn es tut gut und ist wichtig, im Land unterwegs zu sein – vorzugsweise in Gummistiefeln und ohne Krawatte», sagt Schmitz.

«Bringt alles für den Job mit»

Der Journalist arbeitet schon lange beim SRF. Bis 2020 war er in verschiedenen Funktionen beim Radio tätig, danach wechselte er in den Leutschenbach nach Zürich. Er gehörte auch zum Team der «Tagesschau»-Ausgaben am Mittag und Vorabend.

Gregor Meier, TV-Nachrichtenchef SRF: «Mit seinen bisherigen Einsätzen bei ‹Schweiz aktuell› hat Pascal Schmitz bewiesen, dass er alles für den Job als Moderator dieser Sendung mitbringt. Wir freuen uns sehr, dass wir Pascal für diese Aufgabe gewinnen konnten.»

Michael Weinmann, der die Sendung seit 2018 moderierte, verlässt SRF auf eigenen Wunsch und wird Head of Media Relations bei der Fluggesellschaft Swiss.