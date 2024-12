1/6 Mona Vetsch stiess 1997 zu SRF und machte eine steile Karriere. Foto: Heinz Stucki

Thomas Bucheli ist seit 32 Jahren, Mona Vetsch seit 27 Jahren dabei

Die Kündigungen der zwei prominenten SRF-Gesichter Michael Weinmann (43) und Bigna Silberschmidt (38) wurden medial heiss diskutiert. «Der Exodus geht weiter», titelte «Blue News». «Hat das SRF bald ein Nachwuchsproblem?», fragte «Nau». Doch dass sich Menschen im Laufe ihres Berufslebens verändern wollen, ist normal – das gilt auch für SRF-Moderatoren. «Schweiz Aktuell»-Mann Weinmann folgt nach 15 Jahren beim SRF seiner Leidenschaft, der Aviatik und wird per März 2025 Head of Media Relations bei der Fluggesellschaft Swiss. Bigna Silberschmidt kündigte ihren «10 vor 10»-Job nach 10 Jahren auf Februar 2025, wohin es geht, ist unklar. «Ich bin offen für Neues», schreibt sie vielsagend auf Instagram.

Von einem «Exodus» bei SRF kann, besonders wenn man auf die Liste der langjährigen Mitarbeitenden schaut, keine Rede sein. Viele Aushängeschilder arbeiten seit mehreren Jahrzehnten beim Sender – ein Ende ist nicht abzusehen.

Seit 1992: Thomas Bucheli

Der junge Thomas Bucheli während seinen SRF-Anfängen 1992. Foto: Screenshot SRF

Mit 32 Dienstjahren gehört Thomas Bucheli (63) quasi zum SRF-Inventar und steht seit 1992 immer wieder vor der Kamera und auf dem «Meteo»-Dach. Nach dem Studium an der ETH hatte er zwei Jobs als Meteorologe, bis er im Jahr 1992 zum Schweizer Fernsehen stiess. Der «Meteo»-Redaktion blieb er seither treu – seit 2005 ist er dort der Chef.

Seit 1995: Sabine Dahinden

Sabine Dahinden ist seit 1995 im Dienste von SRF. Foto: SRF

Obwohl Sabine Dahinden (56) studierte Germanistin und Sekundarlehrerin ist, arbeitete sie immer in der Medienbrache. Beim SRF startete sie 1995 als Redaktorin und Moderatorin bei der Sendung «TAF», 1998 wechselte sie zu «Schweiz Aktuell», wo sie bis heute als Redaktorin und Moderatorin arbeitet. Dahinden ist auch die SRF-Allzweckwaffe, wenn es um die Moderation von grossen Live-Sendungen geht.

Seit 1997: Mona Vetsch

Mona Vetsch begann ihre Karriere mit der Jugendsendung «Oops!». Foto: Heinz Stucki

Die Bauerntochter Mona Vetsch (64) wurde 1997 Aushängeschild der SRF-Jungendsendung «Oops!» und ist seither vom Sender nicht mehr wegzudenken. Aber nicht nur am Bildschirm, sondern auch am Radio war sie omnipräsent und moderierte 17 Jahre lang die Morgensendung von SRF 3. Ihre Sendung «Mona mittendrin» ist so beliebt, dass sie 2024 den Prix Walo als Publikumsliebling gewann.

Seit 1999: Mario Torriani

Auch wenn Mario Torriani vor allem Radio macht – vom Schirm ist er nicht wegzudenken. Foto: Oscar Alessio

Der Berner Mario Torriani (48) ist Radiomann durch und durch. Bereits im Alter von 12 Jahren sass er bereits vor dem Mikrofon von Radio Canal 3, später war er bei Radio 24 zu hören, bis er mit einer Stelle bei Tele 24 zum Fernsehen wechselte. Im Dienste von SRF steht Torriani seit 1999 und ist dort vor allem als Moderator bei SRF 3 zu hören. Auch wenn er das Gesicht von «Schweiz Aktuell» ist, sagt er «vom Radio kann ich mich nicht entlieben».

Seit 1999: Andrea Vetsch

Nachrichtensendungen sind das Ding von Andrea Vetsch.

Nach dem Studium in Germanistik, Publizistik und Sozialpädagogik an der Universität Zürich, kam Andrea Vetsch (49) 1999 als Redaktionsassistentin von «10 vor 10» zum SRF. 2001 wechselte sie zur «Tagesschau», wo sie als Redaktorin und Moderatorin wirkte. Danach kehrte sie zurück zu den Anfängen und moderierte von 2014 bis 2020 die Nachrichtensendung «10 vor 10». Den Nachrichten blieb sie als Moderatorin der Hauptausgabe der «Tagesschau» bis heute treu.

Seit 2000: Daniela Lager

Lange war Daniela Lager Aushängeschild von «10 vor 10». Heute moderiert sie «Puls». Foto: SRF/Oscar Alessio

Bis auf eine Babypause im Jahr 2005 ist Daniela Lager (60) seit 24 Jahren ununterbrochen für SRF tätig. Sie begann beim Mittagsmagazin, von 2003 bis 2016 moderierte sie «10 vor 10», seit 2019 ist sie das Gesicht der Gesundheitssendung «Puls». Dazwischen machte sie einen Abstecher zum Radio und moderierte die Sendung «Persönlich» auf SRF 1.

Seit 2000: Sven Epiney

Sven Epiney ist die Allzweckwaffe von SRF. Foto: SRF/RSI/Loreta Daulte

Für viele ist SRF ohne Sven Epiney (52) undenkbar – dabei ist er bei weitem nicht der Dienstälteste im Betrieb. Vor 24 Jahren nahm er seine Arbeit als Moderator der Morgenshow auf DRS 3 auf und blieb der Sendung zwölf Jahre lang treu. Daneben startete er mit der Kochsendung «Al Dente» (2004-2010) und «5 gegen 5» (2005-2012) seine TV-Karriere. Sven Epiney ist nach wie vor die SRF-Allzweckwaffe und moderiert aktuell die Sendung «Wer wohnt wo?».

Seit 2002: Sandra Boner

Sandra Boner bringt seit Jahren Farbe aufs «Meteo»-Dach. Foto: Thomas Meier

Die gelernte Ergotherapeutin begann vor 22 Jahren ihre Arbeit auf dem «Meteo»-Dach und gehört zu den fixen Bestandteilen der Sendung. Die Stimme der 50-jährigen Solothurnerin ist auch bei den Wetterberichten auf verschiedenen Privatradios und SRF 3 zu hören.

Seit 2003: Urs Gredig

Mit seiner eigenen Sendung «Gredig direkt» hat Urs Gredig einen fest SRF-Sendeplatz.

Nur kurz wurde Urs Gredig (54) SRF untreu, als er von 2017 bis 2020 Chefredaktor von CNN Money Switzerland war. Abgesehen von diesem Abstecher in die Welt des Privatfernsehens war der gebürtige Davoser durchgehend für SRF im Einsatz. Unter anderem als «Tagesschau»-Moderator, als Grossbritannien-Korrespondent und mit seiner eigenen Sendung «Gredig direkt».

Seit 2010: Barbara Bleisch

Barbara Bleisch ist die SRF-Hausphilosophin.

«Sternstunde Philosophie» ist seit 14 Jahren die Sendung von Barbara Bleisch (51). Doch der Job beim SRF macht nur einen Bruchteil ihrer Arbeit aus. Die umtriebige Philosophin arbeitet wissenschaftlich, schreibt Bücher und doziert an der Universität Zürich.