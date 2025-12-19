Musicalstar Eveline Suter feiert ihr Comeback auf der Bühne vom Circus Monti in Wohlen AG. Während sie auftritt, schaut ihr Ehemann, Hollywood-Filmproduzent Danny Stillman, auf die beiden Söhne.

Sie liebt es, wenn alles anders läuft als normal. Musicalstar Eveline Suter (46) wurde dieses Jahr zum zweiten Mal Mutter, pendelt zwischen New York und der Schweiz. Bis Ende Jahr tritt sie im Circus Monti's Variété in Wohlen AG. «Für mich geht ein Kindheitstraum in Erfüllung. Mit Zirkusartisten auf der Bühne zu stehen, Mami sein zu dürfen und nun meine Liebsten um mich zu haben, ist für mich das Grösste. Und ich weiss, es ist alles andere als selbstverständlich.»

Vor fünf Jahren heiratete die Zugerin den erfolgreichen Hollywood-Filmproduzenten Danny Stillman («Die nackte Kanone»). Mit ihm lebt Eveline Suter vorwiegend in den USA, kehrt auch regelmässig an ihren Schweizer Wohnort in Sursee LU zurück. Vor sechs Jahren wurde die ausgebildete Schauspielerin und Sängerin Mutter von Sohn Findley, am 2. Januar 2025 von Sohn Ciel.

Klassische Rollenverteilung

«Wir lebten die letzten Jahre als Familie die klassische Rollenverteilung. Danny arbeitete. Ich nahm nur Jobs an, die ich in seiner Abwesenheit mit unseren Kindern gut bewältigen konnte. Studioarbeit als Sprecherin, hin und wieder ein paar Drehtage. Ich habe auch mit den Kids gearbeitet, einfach kaum auf der Bühne.»

Dann kam die Anfrage vom Circus Monti, die sie schon einmal abgesagt hatte. Nun sei es ein gemeinsamer Entscheid von ihr und ihrem Ehemann gewesen, dass sie zusagt. «Danny steckt zwischen zwei Produktionen. So geht es sehr gut, und meine Liebsten sind backstage bei mir, wenn ich singe.»

Anfangs sei es vor allem für ihren Mann eine Umstellung gewesen. «Bei seinem stressigen Job als Filmproduzent mit Assistententeam gehört es nicht dazu, Windeln zu wechseln, einen Brei zuzubereiten und Schoppen zu geben», erzählt Suter mit einem Lachen. «Danny macht das immer besser. Ich blühe auf, wieder auf der Bühne zu stehen. Auch wenn ich durch gewisse Bemerkungen klar erkenne, dass eine arbeitende Mutter gesellschaftlich polarisiert.»

Jobsharing im Showbusiness

Eveline Suter hat das Privileg, sich mit einer weiteren Sängerin abzuwechseln. Ein Jobsharing im Showbusiness. «Das ist für einen Zirkus atypisch. Ich finde es grossartig, dass der Monti das anbietet.» Sonst hätte sie das Engagement erneut ablehnen müssen. «Ich kenne grossartige Künstlerinnen, die Kinder haben und abends nicht arbeiten könnten, weil ihre Männer nicht vor sieben Uhr zu Hause sind und Fremdbetreuung zu teuer wäre. Also müssen sie absagen.»

Ihr älterer Sohn Findley liebt die Showluft. An den Wochenenden ist er in jeder Vorstellung mit dabei und hört gebannt zu. Baby Ciel stillt Eveline Suter zwischen Weihnachtsliedern und Eminems (53) Hit «Lose Yourself», auch den bekommt das Publikum zu hören. Nun freut sich der Musicalstar auf Weihnachten mit ihren Liebsten. «Es sind die ersten für unseren jüngsten Sohn und für uns zu viert. Das macht es für mich besonders emotional.»