1/7 Stefan Büsser (l.) und Michael Schweizer haben sich eine Spendenaktion der besonderen Art einfallen lassen. Foto: SRF/Gian Vaitl

Darum gehts Late Night Switzerland versteigert signierte Kiste für wohltätige Zwecke

Kiste reiste von Österreich nach Zürich und wurde von Prominenten signiert

Auktion läuft bis 1. Mai, aktuelles Gebot bei 515 Schweizer Franken

Silja Anders Redaktorin People

«Late Night Switzerland» sorgt nicht nur für gute Unterhaltung beim Publikum, sondern kümmert sich auch um wohltätige Zwecke. Im Staffelfinale vom vergangenen Montag, 21. April packt Moderator Stefan Büsser (40) ein ganz spezielles Geschenk aus. Und zwar eine Kiste.

Und genau genommen ist sie auch kein Geschenk, sondern wird für den wohltätigen Zweck versteigert. Sie kostet am Ende also eine Person doch Geld. Aber einfach nur eine schnöde Kiste? Nein, sowas kommt Stefan Büsser nicht in die Kiste – äh – Tüte.

Plastikbox wurde aus dem Kofferraum gerettet

Die Plastikbox hat eine bewegte Geschichte hinter sich. Angefangen hat alles, als Büsser und sein Sidekick Michael Schweizer (45) einem Gauner eine Kiste abgekauft haben, der gefälschte Eintrittstickets für «Late Night Switzerland» verhökert hat. Aus dem Kofferraum des Betrügers ging die Reise dann los nach Saalbach-Hinterglemm in Österreich an die Alpine Skiweltmeisterschaft, wo sie von Michael Schweizer zu Ehren von Sieger Franjo von Allmen (23) in die Höhe gehalten wurde, um mitzufeiern. Von Österreich ging es dann nach Zürich, nachdem sich Franjo von Allmen auf der Kiste mit seiner Unterschrift verewigt hatte.

Es sollte nicht die einzige Signatur einer Schweizer Persönlichkeit bleiben. Über die Wochen griffen auch andere Stars wie Stefanie Heinzmann (36), Victor Giacobbo (73), Kaya Yanar (51), René (62) und Laura Rindlisbacher (31) oder das Podcast-Erfolgstrio Zivadiliring – bestehend aus Maja Zivadinovic (45), Gülsha Adilji (39) und Yvonne Eisenring (37) – zum Filzstift, um die Box zu unterschreiben.

Versteigerung für einen guten Zweck

Damit ist die Kiste zu einem wahren Einzelstück geworden und wird nun auf der Plattform Ricardo von Michael Schweizer versteigert. Unglücklicherweise hat die Plastikbox die lange Reise nicht ganz unversehrt überstanden. Sie hat in einer Ecke auf dem Deckel ein Loch. «Der Deckel hat oben rechts ein Loch. Niemand vom Late Night Switzerland Team will es gewesen sein ...», schreibt Michael Schweizer in die Beschreibung zum Versteigerungsartikel. Die Auktion dauert noch bis zum 1. Mai, das aktuelle Gebot (Stand 27. April) steht bei 515 Schweizer Franken. Der gesamte Erlös wird der Glückskette zukommen, die sich derzeit unter anderem für Erdbebenopfer in Südostasien engagiert.

Potenzielle Verkäufer gönnen sich kleine Spässe

Zwei Nutzer machten sich einen Spass und stellten Schweizer zwei wohl nicht ganz ernst gemeinte Fragen zum Artikel, die einen aber durchaus zum Schmunzeln bringen – auch dank der Antwort von Michael Schweizer. «Hopp Michael. Gibt es ein öffentlich beglaubigtes Zertifikat? Einige Unterschriften scheinen mir suspekt. Obwohl [ich] alle Sendungen freiwillig angeschaut habe und die Gäste wahrgenommen habe (teilweise mit Übelkeit), zweifle ich an der Fähigkeit von einigen. Besten Dank für die Aufmerksamkeit», schreibt eine Person. «Es gibt ein Zertifikat auf Esspapier, ausgestellt von Dölg Ogi. Es belegt: Alle Unterschriften sind echt, ausser meiner», lautet die schlagfertige Antwort des Verkäufers.

Ein weiterer Nutzer möchte wissen: «Können die Unterschriften abgewaschen werden? Ich benötige nur die Kiste mit Loch.» Michael Schweizers Antwort: «Das Loch könnte man abwaschen. Die Unterschriften sind noch haltbar bis November 2027.»