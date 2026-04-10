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People Schweiz
Hier zeigt Ariel ihre Lippen nach dem Eingriff
«Erkenne mich selbst nicht»
Hier zeigt Ariel ihre Lippen nach dem Eingriff
Dschungel-Star Ariel trennt sich von ihren aufgespritzten Lippen. Der Eingriff selbst? Für Ariel offenbar kein grosses Drama.
Publiziert: 10:22 Uhr
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