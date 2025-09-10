Superstar Kanye West shoppt heimlich in Zürich

Eigentlich wollte der Zürcher Larry Grips am Samstag nur im Balenciaga-Store in Zürich shoppen gehen, als plötzlich Superstar Kanye West neben ihm stand. Mit Blick spricht er über die einmalige Begegnung.

1/5 Kanye West und Ehefrau Bianca Censori waren letztes Wochenende in Zürich. Foto: Getty Images

Darum gehts Kanye West war in Zürich und traf einen Fan

West lehnte zuerst ein Foto ab, änderte aber später seine Meinung

Fynn Müller People-Redaktor

Am Wochenende machten Gerüchte die Runde, dass Superstar Kanye West (48) in der Schweiz sei. Auf Instagram und Tiktok sammelten sich immer mehr Videos, die den Skandal-Rapper in Zürich zeigten. Doch die Leute in den Kommentaren waren sich einig: Das muss wieder ein Marketing-Gag sein. In den vergangenen Monaten gab es gleich mehrere solcher Werbekampagnen.

Bei Kanye West aber ist es kein PR-Streich, der Musiker war tatsächlich in der Schweiz! Am Dienstag postet der Account «Szene isch Züri» ein Foto von West und einem Fan im Balenciaga-Store in Zürich. Blick hat die Person neben dem Superstar ausfindig gemacht. Es ist der Zürcher Musiker Larry Grips (35).

So kam es zur Begegnung

Das Treffen sei ein «riesiger Zufall» gewesen, erzählt er. «Ich wollte eigentlich nur in Zürich shoppen gehen. Irgendwann bin ich in der Bahnhofstrasse gelandet. Ich wusste, dass dort der Laden von Balenciaga ist. Irgendetwas hat mich da reingezogen», schildert Grips.

Beim Eintreten sei ihm direkt etwas aufgefallen: «Es war quasi niemand im Laden. Als ich mir ein Paar Schuhe angeschaut habe, sah ich auf einer Couch in der Ecke des Stores eine Frau sitzen. Von irgendwo kannte ich sie, wusste aber nicht genau von wo.»

Spätestens als ihr Ehemann kam, machte es beim Zürcher Klick: «Ich habe meinen Augen nicht getraut. Aber auf einmal stand Kanye West neben mir.» Der US-Star war ganz privat unterwegs, ohne Security, einzig begleitet von seiner Frau Bianca Censori (30).

West lehnte Foto zuerst ab

Grips sei daraufhin einmal um die Regale gelaufen. Er wusste, dass er West ansprechen muss. «Ich habe mich kurz gesammelt und mir überlegt, was ich ihm sagen soll. Dann bin ich zu ihm hin, habe ihm erzählt, dass ich seine Musik schon lange höre und gerne ein Foto mit ihm machen würde.»

West lehnte ab. «Ich fühle mich heute nicht danach, Fotos zu machen», sagte er. Grips respektierte die Entscheidung und legte direkt sein Handy weg. «Ich bin dann noch etwas im Laden geblieben. Sie auch, ich habe sie aber in Ruhe gelassen. Bevor ich ging, wollte ich mich noch verabschieden.»

Dann habe sich das Blatt gewendet. «Plötzlich fragte mich Kanye, von wo ich komme. Ich sagte ihm aus Zürich – und dass ich selber auch Musik mache.» Der Superstar habe Interesse gezeigt und sagte zum Schluss: «Also komm, lass uns ein Foto machen.» Grips zückte sein Handy und hielt den einmaligen Moment fest.

Der Zürcher schwärmt: «Kanye war sehr ruhig und unglaublich sympathisch. Ich glaube, er hat es geschätzt, dass ich nach dem Nein zum Foto seine Privatsphäre respektiert habe und mich lediglich verabschieden wollte.» Den Tag wird Larry Grips so schnell nicht mehr vergessen.

Der Balenciaga-Store an der Bahnhofstrasse gab auf Blick-Anfrage keine Auskunft zum Besuch von Kanye West.