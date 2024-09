Energy Air 2024 in Bern

Energy Air 2024 in Bern

1/11 Naomi Lareine auf der Bühne von Energy Air 2024.

Jean-Claude Galli Redaktor People

Blauer Himmel und knapp 30 Grad noch bei Konzertbeginn: Bessere Jubiläumsbedingungen waren wirklich kaum denkbar – weder für die Acts noch für die 35'000 Fans des Energy Air 2024. Für die zehnte Ausgabe kehrte der Musikevent am Samstag nach Bern zurück, wo alles begann. Damals im Wankdorf, nun auf dem Bernexpo-Gelände.

Heuer auf der Bühne: Adel Tawil (46), Iggi Kelly (21), Milow (43) und eine geballte Ladung Schweizer Top-Acts, angeführt von Loco Escrito (34) mit Stress (47), EAZ (30), Manillio (37), Zian (30) sowie Newcomern Linda Elys (23) und Jared Lembo (20).

Zwei, die bisher keine Ausgabe verpassten, sind die beiden Hosts des Abends, Simon Moser (43) und Michel Schelker (32). Moser: «Beim ersten Mal hatten wir noch Mühe, die Tickets wegzubringen. Wahnsinn, wenn man bedenkt, wie gross der Run auch dieses Jahr wieder war.»

Der letzte laute Sommer-Freudenschrei

Ein dichtes Tagesprogramm hatte Remo Forrer (22) zu bewältigen, seit dem ESC 2023 auf Höhenflug. Um 14 Uhr spielte er noch in Klosters GR, bevor es direkt nach Bern ging. Der charmante Toggenburger blieb die Ruhe selbst. Und auch am Sonntag läuft es für ihn weiter. Forrer tritt beim Pink-Ribbon-Anlass im Letzigrund auf.

Naomi Lareine (30) stellte nach ihrem Genresprung von R'n'B zum Pop in Bern ihre taufrische EP «Where Were You» vor und schwärmte von der «unvergleichlichen und phänomenalen» Stimmung am Energy Air.

Pascal Frei (47), CEO der Energy Gruppe, sagt: «Mehr Glück kann man mit dem heutigen Abend gar nicht haben. Vor allem, wenn man an die nächste Woche denkt.»

