Das erwartet dich am Energy Air in Bern

Der September ist hier und der Herbst kommt in grossen Schritten näher. Wer sich aber noch nicht vom Sommer und seinen Festivals trennen will, kann dieses Wochenende in die Verlängerung gehen. Praktischerweise findet am Samstag, 7. September, die grosse Energy-Air-Sause in der Bernexpo statt. Blick überträgt die Konzerte ab 18 Uhr live. Wen es alles zu sehen, zu hören und zu erleben gibt, erfährst du hier.

Adel Tawil: «Ist da jemand?»

Die Antwort auf diesen Songtitel des deutschen Musikers kann klar mit «Ja, sogar 35'000» beantwortet werden, denn so viele Zuschauer können am Samstag den Klängen Adel Tawils (46) lauschen. Dieser war einst Mitglied der Band The Boyz, bevor er einem breiteren Publikum durch die Band «Ich&Ich» bekannt wurde. In diesem Duo sang er gemeinsam mit Annette Humpe, ihr grösster Hit damals: «Vom selben Stern». 2010 trennten sich die beiden auf unbestimmte Zeit und Tawil konnte sich seither eine erfolgreiche Solo-Karriere aufbauen.

Remo Forrer: «Watergun»

Nein, die Wasserpistolen solltest du dann doch eher zu Hause lassen, derart heiss wird es laut ersten Wettervorhersagen auch nicht. Ausser natürlich, man schwingt das Tanzbein zu Remo Forrers (22) Musik so exzessiv, dass es gleich einige Grade wärmer wird. 2023 zog der Ostschweizer mit «Watergun» in den Final des ESC ein und besetzte dort schlussendlich den 20. Rang.

Linda Elys: «House on Fire»

In Bern wird es nicht das von der 23-jährigen Innerschweizerin besungene Haus sein, das «on fire» ist, sondern die Halle der Bernexpo. Mit Tausenden begeisterten Musikfans wird es wohl das kleinste Problem sein, die Location in einen Hexenkessel zu verwandeln. Linda Elys war 2021 noch unter ihrem bürgerlichen Namen Linda Elsener in «The Voice of Germany» zu sehen und schaffte es bis in den Final, wo sie gemeinsam mit James Blunt auf der Bühne stand. Danach zog sie sich zurück, bevor sie sich 2024 mit ihrer ersten EP zurückmeldete. Ihr Song «House on Fire» hielt sich mehrere Wochen auf Platz 1 der Schweizer Airplay-Charts.

Topic: «Your Love»

Ist der Beat von «Your Love» des DJs Topic (32) zu hören, ist Stillsitzen kaum möglich. Der Deutsche hat mit seinen Songs bereits über eine Milliarde Streams geholt und daher kaum überraschend zahlreiche Auszeichnungen erhalten. Er wird am Samstag dafür sorgen, dass auch diejenigen mit Sitzplätzen zu einer gehörigen Portion Bewegung kommen.

Weitere Acts

Mit dem Zürcher Jared Lembo (20) kommt nicht nur ein Newcomer, sondern auch ein echtes Fussballtalent nach Bern. Bevor er mit seinem Song «Counting Days» Erfolg feierte, kickte er in der U18-Mannschaft des FCZ. Und wenn wir schon beim grünen Rasen sind, dann machen wir doch einen Bogen auf die grüne Insel. Denn von dort, also aus Irland, kommen die vier Jungs der Pop-Band Picture That.

Für das ultimative Sommer-Feeling sorgt Loco Escrito (34) mit seinen Latin-Klängen. Poppig wird es mit Iggy Kelly, dem 21-jährigen Kelly-Family-Spross. Freunde des Schweiz-Raps kommen beim Solothurner Manillio (37) auf ihre Kosten.

Tickets für das Energy Air können ausschliesslich gewonnen und nicht erworben werden. Die Türöffnung ist am Samstagnachmittag um 15 Uhr, die Konzerte beginnen drei Stunden später und enden um circa 22.30 Uhr. Wer dann noch nicht genug hat, kann auf der offiziellen Aftershow-Party im Bierhübeli weiter feiern.