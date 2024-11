1/5 Eliane Müller und Sascha Ruefer freuen sich auf ihr erstes gemeinsames Kind. Foto: Roger Hofstetter

Auf einen Blick Eliane Müller und Sascha Ruefer erwarten ihr erstes gemeinsames Kind

Müller sieht Ruefers Sohn Matti als Teil ihrer Familie an

Vergangene Woche liessen Sängerin Eliane Müller (34) und Sportmoderator Sascha Ruefer (52) durch eine Instagram-Story des SRF die Bombe platzen: Das Paar wird erstmals Eltern.

Im März 2022 machten die beiden ihre Liebe offiziell, jetzt folgt der erste gemeinsame Nachwuchs. Ruefer hat aus einer früheren Beziehung bereits einen Sohn.

«Sascha und ich werden Eltern und Matti der beste grosse Bruder»

Normalerweise halten Müller und Ruefer ihr Privatleben unter Verschluss, doch nun äussert sich die werdende Mutter erstmals auf Instagram zu dieser erfreulichen Nachricht.

«Ein kleines und doch ganz grosses Wunder», schreibt sie auf Instagram zu einem Foto einer Mammut-Familie mit zwei Eltern und zwei Kindern. Denn obwohl Eliane Müller die Stiefmutter von Ruefers erstem Sohn ist, sieht sie diesen trotzdem als Teil ihrer eigenen Familie an. «Sascha und ich werden Eltern, und Matti der beste grosse Bruder, den wir uns wünschen können», verkündet die Musikerin unter ihrem Beitrag. Möchte sie mit dem Bild der Mammut-Familie sagen, dass es zwar eine aufregende Reise sein wird, aber gleichzeitig eine Mammut-Aufgabe?

Wie wird der Nachwuchs wohl aussehen?

Warum das Paar die Schwangerschaft so lang geheim hielt, verrät Eliane Müller in ihrem Post ebenfalls: «[...] um die magische Zeit vollends auszukosten.» Doch die geheimnisvolle Zeit gehe weiter, erklärt sie. «Denn was ich weiss, ist einzig die Tatsache, dass ich Mamma werde. Und dass ich dieses kleine Wunder jetzt schon liebe.» Viele Fragen sind jedoch noch offen, sagt Müller. So etwa die Frage, wie ihr Nachwuchs aussehen werde, ob er ihre Augen haben wird und ob er ihrer Stimme lauschen wird, wenn sie ihm vorsingt, oder lieber Stille zu schlafen brauche.

Eines verrät sie jedoch: Das Baby wird nächsten Frühling zur Welt kommen und die Sängerin kann es kaum erwarten, ihr kleines Wunder in die «Arme zu schliessen und Dich kennen und lieben zu lernen». Sie bedankt sich bei allen, die sich mit ihnen freuen und ihre Privatsphäre respektieren und kündigt auch gleich an, dass sie nicht mehr zum Baby und der Schwangerschaft verraten werden, ausser: «Wir freuen uns auf Dich, kleines Wunder!»