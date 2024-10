Eliane Müller und Sascha Ruefer werden Eltern. Das gibt SRF in einer Instagram-Story bekannt.

Sascha Ruefer und Eliane Müller erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. Foto: Screenshot TeleZüri 1/6

Marco Mäder Redaktor / Tagesleiter Sport

Wunderbare Nachrichten aus dem Luzernischen: Sängerin Eliane Müller (34) und SRF-Kommentator Sascha Ruefer (52) erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. Das gibt SRF in einer Story auf Instagram bekannt.

Die beiden leben seit Anfang des letzten Jahres zusammen in Schenkon LU und betreiben die Bar Weinerei in Geuensee. Kennengelernt haben sie sich einst beruflich, später kam es zum Wiedersehen. «Wir haben uns im Frühling 2020 auf einen Kaffee wieder getroffen und haben sehr viele Gemeinsamkeiten erkannt», so Ruefer vor ein paar Monaten zu Telezüri. Im März 2022 machten Müller und Ruefer ihre Liebe dann offiziell.

Ruefer ist bereits Vater eines 10-jährigen Sohnes. Dieser lebt bei seiner Mutter, Vera Schumacher. Er komme aber zum Mittagessen vorbei und schlafe einmal in der Woche bei ihm und Eliane Müller, so Ruefer.

Für Eliane Müller ist es das erste Kind.