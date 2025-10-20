Darum gehts
- 18 Köche erhalten ersten Michelin-Stern, zwei Restaurants bekommen zwei Sterne
- Benjamin Geisser gewinnt Young Chef Award und ersten Stern
- Vier Drei-Sterne-Restaurants behalten ihre Auszeichnung, zehn verlieren Sterne
Am Montagabend wurden in Lausanne VD an der renommierten EHL Hospitality Business School die neuen Restaurants vorgestellt, die es in die aktuelle Auswahl des «Guide Michelin Schweiz» geschafft haben. Gleich 18 Köche dürfen sich dabei über ihren ersten Stern freuen. Wer sie sind, wer als grosser Abräumer des Abends gilt und welche weiteren Auszeichnungen vergeben wurden, gibts im Folgenden:
Sie dürfen sich über ihren ersten Stern freuen
Fabian Saalfeld, Artis by Tristan Brandt, Arosa GR
David Sauvignet und Damien Lanza, La Croix D'Or, Ballaigues VD
Manuel Zaugg, Du Bourg, Biel BE
Joeffrey Fraiche, Le Pont de Brent, Montreux VD
Thomas Huber, Apollo, Davos Platz GR
Aurélien Mettler, Fiescherblick, Grindelwald BE
Markus Schenk, Corso, St. Gallen
Luca Haase, Sonnenberg Le Soir, Kriens LU
Philipp Audolensky, Rosmarin, Lenzburg AG
Felice Lo Basso, Felix Lo Basso Restaurant, Lugano TI
Oscar De Matos, De Matos, Luzern
Yutaka Kobayashi, Minamo, Luzern
Thomas Perez, Le Trianon, Mont Pèlerin VD
Dave Wälti, Verena, Olten SO
Matthieu Judenne, Restaurant LA, Basel
Benjamin Geisser, Soleil D'Or by David Geisser/ St. Gallen
Kevin Fernandez, Talvo, Sankt Moritz GR
Sascha Spring, Centric Dining, Thun BE
Sie dürfen sich über zwei Sterne freuen
Gleich zwei Köchen gelang der Sprung von Null auf zwei Sterne. Darunter Valentin Sträuli, der im Igniv by Andreas Caminada in Andermatt UR tätig ist. Dieselbe Leistung gelang auch Reto Brändli vom Ecco in Ascona. Gilles Varone vom gleichnamigen Restaurant in Savièse VS wurde 2023 mit seinem ersten Stern ausgezeichnet, im Folgejahr kam noch Young Chef Award hinzu und nun folgt gar sein zweiter Stern, was der sichtlich berührte Varone kaum fassen konnte.
Sie dürfen sich über ihren dritten Stern freuen
Wie bereits im vergangenen Jahr konnten alle vier Drei-Sterne-Restaurants in der Schweiz ihre Auszeichnung behalten. Konkret sind das die folgenden:
Peter Knogl, Cheval Blanc by Peter Knogl, Basel
Franck Giovannini, Restaurant de l'Hôtel de Ville, Crissier VD
Andreas Caminada und Marcel Skibba, Schloss Schauenstein, Fürstenau GR
Sven Wassmer, Sven Wassmer Memories, Bad Ragaz SG
Sie werden gleich doppelt ausgezeichnet
Benjamin Geisser vom Restaurant Soleil D'Or by David Geisser in St. Gallen erhält den «Young Chef Award», der für «ausgezeichnetes Talent und vielversprechendes Potenzial» steht. Am selben Abend hat er auch noch seinen ersten Stern gesichert, weshalb er einer der grossen Abräumer des Abends ist. Ebenfalls über zwei Auszeichnungen darf sich das Restaurant De Matos in Luzern freuen. Nicht nur holte sich Koch Oscar De Matos seinen ersten Stern, sondern seine Partnerin Nadine Baumgartner auch noch den «Service Award» für die exzellente Serviceleistung im gemeinsamen Restaurant.
Sie ist «Sommelier des Jahres»
Während die Sterne ausschliesslich an männliche Köche gingen, konnte sich eine Frau die Auszeichnung als «Sommelier des Jahres» sichern. Konkret handelt es sich dabei um Charline Pichon vom Restaurant de l'Hôtel de Ville in Crissier VD.