Bei der Verleihung des «Guide Michelin Schweiz» in Lausanne VD wurden 18 Köche mit ihrem ersten Stern ausgezeichnet. Zwei Restaurants erhielten auf Anhieb zwei Sterne, während alle vier Drei-Sterne-Restaurants ihre Auszeichnung behielten.

Das sind die Gewinner des «Guide Michelin 2025»

Darum gehts 18 Köche erhalten ersten Michelin-Stern, zwei Restaurants bekommen zwei Sterne

Benjamin Geisser gewinnt Young Chef Award und ersten Stern

Vier Drei-Sterne-Restaurants behalten ihre Auszeichnung, zehn verlieren Sterne

Saskia Schär Redaktorin People

Am Montagabend wurden in Lausanne VD an der renommierten EHL Hospitality Business School die neuen Restaurants vorgestellt, die es in die aktuelle Auswahl des «Guide Michelin Schweiz» geschafft haben. Gleich 18 Köche dürfen sich dabei über ihren ersten Stern freuen. Wer sie sind, wer als grosser Abräumer des Abends gilt und welche weiteren Auszeichnungen vergeben wurden, gibts im Folgenden:

Sie dürfen sich über ihren ersten Stern freuen

Fabian Saalfeld, Artis by Tristan Brandt, Arosa GR

David Sauvignet und Damien Lanza, La Croix D'Or, Ballaigues VD

Manuel Zaugg, Du Bourg, Biel BE

Joeffrey Fraiche, Le Pont de Brent, Montreux VD

Thomas Huber, Apollo, Davos Platz GR

Aurélien Mettler, Fiescherblick, Grindelwald BE

Markus Schenk, Corso, St. Gallen

Luca Haase, Sonnenberg Le Soir, Kriens LU

Philipp Audolensky, Rosmarin, Lenzburg AG

Felice Lo Basso, Felix Lo Basso Restaurant, Lugano TI

Oscar De Matos, De Matos, Luzern

Yutaka Kobayashi, Minamo, Luzern

Thomas Perez, Le Trianon, Mont Pèlerin VD

Dave Wälti, Verena, Olten SO

Matthieu Judenne, Restaurant LA, Basel

Benjamin Geisser, Soleil D'Or by David Geisser/ St. Gallen

Kevin Fernandez, Talvo, Sankt Moritz GR

Sascha Spring, Centric Dining, Thun BE

Sie dürfen sich über zwei Sterne freuen

Gleich zwei Köchen gelang der Sprung von Null auf zwei Sterne. Darunter Valentin Sträuli, der im Igniv by Andreas Caminada in Andermatt UR tätig ist. Dieselbe Leistung gelang auch Reto Brändli vom Ecco in Ascona. Gilles Varone vom gleichnamigen Restaurant in Savièse VS wurde 2023 mit seinem ersten Stern ausgezeichnet, im Folgejahr kam noch Young Chef Award hinzu und nun folgt gar sein zweiter Stern, was der sichtlich berührte Varone kaum fassen konnte.

Sie dürfen sich über ihren dritten Stern freuen

Wie bereits im vergangenen Jahr konnten alle vier Drei-Sterne-Restaurants in der Schweiz ihre Auszeichnung behalten. Konkret sind das die folgenden:

Peter Knogl, Cheval Blanc by Peter Knogl, Basel

Franck Giovannini, Restaurant de l'Hôtel de Ville, Crissier VD

Andreas Caminada und Marcel Skibba, Schloss Schauenstein, Fürstenau GR

Sven Wassmer, Sven Wassmer Memories, Bad Ragaz SG

Sie werden gleich doppelt ausgezeichnet



Benjamin Geisser vom Restaurant Soleil D'Or by David Geisser in St. Gallen erhält den «Young Chef Award», der für «ausgezeichnetes Talent und vielversprechendes Potenzial» steht. Am selben Abend hat er auch noch seinen ersten Stern gesichert, weshalb er einer der grossen Abräumer des Abends ist. Ebenfalls über zwei Auszeichnungen darf sich das Restaurant De Matos in Luzern freuen. Nicht nur holte sich Koch Oscar De Matos seinen ersten Stern, sondern seine Partnerin Nadine Baumgartner auch noch den «Service Award» für die exzellente Serviceleistung im gemeinsamen Restaurant.

Sie ist «Sommelier des Jahres»

Während die Sterne ausschliesslich an männliche Köche gingen, konnte sich eine Frau die Auszeichnung als «Sommelier des Jahres» sichern. Konkret handelt es sich dabei um Charline Pichon vom Restaurant de l'Hôtel de Ville in Crissier VD.