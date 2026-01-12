Die Beziehung zu ihrem «Bachelorette»-Sieger Alessio endete für Larissa Hodgson unschön. Nun ist die Mutter einer kleinen Tochter wieder frisch verliebt, wie sie auf Instagram zeigt.

Darum gehts Larissa Hodgson zeigt auf Instagram ihre neue Liebe, Markus Busenhart

Er arbeitet in nachhaltiger Energie in St. Gallen, Details bleiben privat

Silja Anders Redaktorin People

Bei «Die Bachelorette» suchte Larissa Hodgson (30) die grosse Liebe. Gefunden hat sie dort Alessio (28). Was als leidenschaftliche Liebesgeschichte begann, nahm ein unschönes Ende. Die beiden trennten sich – und zwar nicht im Guten.

Danach wollte sich die Schweizkanadierin auf sich und ihre kleine Tochter Hailey konzentrieren. Jetzt hat sie ihr Herz offenbar wieder geöffnet.

«Gehofft, geliebt und gewartet»

Auf Instagram zeigt sie sich glücklich verliebt mit einem neuen Mann an ihrer Seite. Glücklich strahlt sie auf zwei Fotos in die Kamera, auf einem geben die beiden sich einen innigen Kuss, ein Lächeln auf den Lippen.

«Ich habe geliebt, gehofft und gewartet – aber nicht auf das Richtige. Manche Männer waren Lektionen, keine Bestimmung. Du bist meine Bestimmung», schreibt die junge Frau zu dem Instagram-Beitrag, in dem sie ihr neues Liebesglück öffentlich macht.

Viel ist über ihren neuen Partner nicht bekannt. Sein Name ist Markus Busenhart. Googelt man ihn, findet man ihn bei einer Firma für nachhaltige Energie und Solartechnologie in St. Gallen. Wie die beiden sich kennengelernt haben, wie lange sie schon zusammen sind und ob er bereits Hodgsons Tochter kennengelernt hat, ist nicht bekannt. Darüber möchte sie auch bisher nicht sprechen, sagt Larissa Hodgson auf Anfrage von Blick. Fürs Erste möchte sie ihre neue Liebe noch privat halten und die Zeit mit ihrem neuen Schatz in vollen Zügen geniessen.

Bekannt durch verschiedene Reality-Formate

Larissa Hodgson ist die Tochter von Eishockey-Legende Dan Hodgson. Bekannt wurde sie als Kandidatin bei «Der Bachelor». Einige Jahre später suchte sie als «Die Bachelorette» selbst nach ihrem Traummann. Im Dezember 2024 sah man sie dann im Reality-Format «Reality Island», wo sie erneut auf der Suche nach der Liebe war. Jetzt scheint es aber im wirklichen Leben geklappt zu haben und Larissa Hodgson wirkt überglücklich.

