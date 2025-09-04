Musiker Kunz ist Vater von Zwillingen geworden

Zuwachs im Hause von Marco Kunz. Er und seine Frau sind Eltern von Zwillingen geworden. Auf Instagram teilte er die freudige Nachricht und präsentierte Anna und Ida, die neuen Familienmitglieder.

1/5 Marco Kunz freut sich über die Geburt seiner beiden Zwillinge Ida und Anna. Foto: kunzmusik

Darum gehts Marco Kunz ist Vater von Zwillingen geworden und teilt die Nachricht

Kunz benannte eine Tochter Anna nach seiner vor 99 Jahren geborenen Grossmutter

Familie Kunz machte zuvor sechsmonatige Asienreise mit nur zwei grossen Rucksäcken Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Schöne Nachrichten aus dem Hause Kunz. Der Musiker ist Vater von Zwillingen geworden. Die freudige Botschaft teilt der Luzerner auf Instagram. «Doppeltes Wunder, Glück und Verliebtsein. Seid herzlich willkommen auf dieser Erde und in unserer Familie, Anna & Ida», schreibt Marco Kunz (40) zu einem Bild, welches ihn mit den beiden Mädchen im Spital zeigt.

Zu dem Foto setzt er den Hashtag #99johr. Was es damit auf sich hat, verrät er gegenüber Blick: Zum einen heisst seine aktuelle Single so, zum anderen habe dies mit seiner familiären Geschichte zu tun. Vor 99 Jahren wurde seine Grossmutter Anna geboren. «99 Jahre später fängt wieder ein Leben einer Anna an, dem Urgrosskind», so Kunz.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Kunz und seine Ehefrau Jenny (37) haben bereits zwei Kinder. Tochter Helena (4) und Sohn Emil (5). Jenny und Marco Kunz gaben sich 2018 auf der Rigi heimlich das Jawort. Sein Privatleben hält der Musiker weitgehend aus der Öffentlichkeit.

Ein halbes Jahr Auszeit

Im vergangenen Jahr gönnte sich die damals noch vierköpfige Familie eine Auszeit und ging gemeinsam für sechs Monate auf eine Asienreise. «Der erste Stopp ist Japan. Ein Land, das mich schon immer fasziniert hat», verriet der «Chliini Händ»-Sänger Ende 2023 im Gespräch mit Blick. «Vor allem aufs Essen freue ich mich. Und auf die schnellen Züge!»

Die Asienreise war für Familie Kunz etwas Besonderes. Kunz und seine Frau wollen weitgehend aufs Fliegen verzichten. «Der WWF sagt, dass alle fünf bis sieben Jahre ein Flug okay ist», deshalb geht es für die Familie meist an Orte, die mit Zug oder Auto erreichbar sind. Seinen neu vier Kindern den Zugang zu verschiedenen Kulturen zu ermöglichen, ist Kunz wichtig: «Weltoffen wird man nur durchs Erleben, nicht durchs Hören. Darum will ich ihnen so viel wie möglich zeigen»