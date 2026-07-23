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Donnschtig-Jass: Andrea Vetsch spielt «Hau den Lukas»
Donnschtig-Jass
Andrea Vetsch spielt «Hau den Lukas»
Beim Donnschtig-Jass in Horgen ZH sind Gölä und Andrea Vetsch dabei. Dieses sollen den Trumpf bestimmen – inem sie «Hau den Lukas» spielen.
Publiziert: 00:03 Uhr
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