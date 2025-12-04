Schweizer Influencer stiehlt deutschen Stars die Show

Der Basler Jonathan Baranowski gewinnt mit seinem schwäbischen Akzent einen Award. Im exklusiven Interview mit Blick spricht er über seinen Erfolg und seine Karriere in der Medienwelt.

Erfolg führte zu Kooperationen und Auftritten in TV-Serien und Kinofilmen

Jonathan Baranowski (25) ist Basler – und für ihn ist es ein riesiges Kompliment, wenn man ihn einen Comedian nennt. Seine Follower überzeugt er aber nicht etwa mit seinem schönen «Baaseldytsch», sondern mit einem selbst erlernten schwäbischen Akzent. Und den hat er so gut drauf, dass er damit nicht nur die Nutzer begeistert, sondern dieses Jahr sogar den Tiktok-Award «Storyteller of the Year» gewonnen hat. In Deutschland wohlgemerkt.

« Als ich von Tiktok die Nachricht bekam, dass ich nominiert bin, war für mich sofort klar: Ich will den Award mit nach Hause nehmen. Jonathan Baranowski gegenüber Blick »

Wie Jonathan Baranowski sich gegen die starke deutsche Konkurrenz durchsetzen konnte und warum seine Karriere überhaupt ins Rollen kam – darüber hat er im exklusiven Interview mit Blick offen gesprochen.

Starke Konkurrenz

Schon früh sei er fasziniert gewesen von der Medienwelt, erzählt er. Baranowski habe selbst viel Social Media konsumiert, bis irgendwann der Punkt kam, an dem er es einfach ausprobieren wollte. «Mein Vorsatz fürs neue Jahr war: ein halbes Jahr lang jeden Tag ein Video posten – nur um zu schauen, ob es irgendwohin führen könnte.»

Wie das mit Vorsätzen so ist, begann alles trotzdem nicht ganz wie geplant. «Den ersten Januar habe ich ausgelassen», sagt er lachend. «Mein erstes Video kam dann am zweiten.» Und das schlug unerwartet ein. Das Video performte besser als er sich je erhofft hätte – und brachte ihm gleich seine erste Kooperation mit dem Mate-Hersteller El Tony ein. Seitdem postet der Basler regelmässig Skits auf Instagram und Tiktok. Auf Youtube gibt er seinen Followern zusätzlich Einblicke in seinen Alltag und zeigt mehr von seiner Persönlichkeit.

«Ich bin sehr ehrgeizig», sagt Jonathan. «Als ich von Tiktok die Nachricht bekam, dass ich nominiert bin, war für mich sofort klar: Ich will den Award mit nach Hause nehmen.» Gleichzeitig sei ihm bewusst gewesen, wie stark die deutschen Tiktoker sind – «die Konkurrenz ist brutal». Umso cooler sei der Moment gewesen, als tatsächlich sein Name aufgerufen wurde. Bei den Tiktok-Awards gewinnt nämlich der, der in seiner Kategorie die meisten Stimmen erhält.

Zukunftspläne

Welche Awards er sonst noch gerne gewinnen würde? «Ein Oscar wäre super», meint er schmunzelnd. Schon früher habe er die Oscar-Verleihungen regelmässig im TV verfolgt.

Im Schauspielgeschäft angekommen ist Baranowski längst: Er hat in der SRF-Serie «Te-Berberi» mitgespielt und war erst kürzlich für den deutschen Kinofilm «So Happy It Hurts» vor der Kamera – eine Liebeskomödie, die nächstes Jahr in die Kinos kommt.