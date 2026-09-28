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Cornelius Kistler über Yachten und Disney-Show
«Das ist einfach ein Spass»
Yachtbroker Cornelius Kistler über seine Leidenschaft
Cornelius Kistler verkauft heute Luxus-Yachten und sucht neue Talente für seine Branche. Seine eigene Karriere nimmt ihren Anfang bei einem James-Bond-Film.
Publiziert: 10:12 Uhr
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