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Büssi nach Velounfall
«Bin schon 50 Mal da durchgefahren»

Stefan Büsser hatte am Montag einen Velounfall. Er hatte eine Schiene übersehen und ist auf die Seite gefallen. Am Dienstag meldet er sich aus dem Spital.
Publiziert: 11:28 Uhr
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