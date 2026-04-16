Grosse Gefühle und Starauflauf in Zürich: Das Musical «Tina» feierte am 15. April seine Premiere im Theater 11. Mit dabei waren Prominente wie Doris Leuthard und Paola Felix, die Tina Turner Tribut zollten. Auch Witwer Erwin Bach war mit dabei.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Das Musical «Tina» feierte am 15. April Schweiz-Premiere in Zürich

Prominente wie Doris Leuthard, Paola Felix und Erwin Bach nahmen an der Premiere teil

Aufführungen bis 3. Mai 2026 im Theater 11 Zürich War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Patricia Broder Redaktorin People

Zürich ist im Tina-Fieber! Im Theater 11 ging gestern Mittwochabend die Schweiz-Premiere des Erfolgsmusicals «Tina» über die Bühne. Das Stück über das bewegte Leben von Tina Turner (1939–2023) ist erstmals hierzulande zu sehen – und lockte zahlreiche Prominente an.

«Tina ist simply the best», schwärmt Sängerin Paola Felix (75). «Ich durfte sie hautnah in einer TV-Sendung erleben, es war elektrisierend.» Auch Michael von der Heide (55) zeigt sich begeistert: «Tina war eine Kämpferin und Krampferin und hatte eine unglaubliche Präsenz. Sie war ein Superstar, der die Hallen so füllte, wie das sonst vor allem männliche Rockstars zu dieser Zeit taten.»

Alt Bundesrätin Doris Leuthard (62) sieht in Tina Turner eine Identifikationsfigur: «Sie ist für viele Frauen ein Vorbild. Ihre Geschichte zeigt: Auch wenn man eine schwierige Familiengeschichte durchmacht – mit häuslicher Gewalt – kann man am Ende sehr erfolgreich sein.»

Fohrler trat als Tina Turner auf

Schauspieler Walter Andreas Müller (81) und Moderator Dani Fohrler (63) teilen eine ganz besondere Erinnerung an die Rocklegende: Beide standen schon selbst als Tina Turner auf der Bühne. «In meiner Jugend bin ich als Tina-Turner-Dragqueen aufgetreten, komplett mit Miniröckchen, schwarzen Strümpfen und Perücke. So habe ich dann auf der Bühne ihre Lieder gesungen», erzählt Fohrler. Müller ergänzt lachend: «Stimmt, ich war auch mal Tina Turner – aber gesungen habe ich nicht, das überlasse ich lieber Dani.»

«Tschugger»-Star David Constantin (42) besorgte sich für den feierlichen Anlass sogar ein goldenes Täschchen. «Tina Turner war ein Weltstar, der gleichzeitig auch sehr nahbar war», sagt er. «Sie war wie der Roger Federer der Musikszene – sympathisch und bodenständig.»

Auch Erwin Bach war im Publikum

Unter den Premierengästen war auch Erwin Bach (70), der Witwer von Tina Turner. Seit den 1990er-Jahren lebte das Paar in Zürich, zuletzt in Küsnacht ZH. Bach wollte keine Fragen beantworten, posierte aber nach der Show mit dem Cast und traf sich mit den Veranstaltern Freddy Burger (81) und Sohn Oliver Burger (39).

«Es freut mich sehr, dass wir dieses Musical endlich nach Zürich bringen konnten», sagt Freddy Burger. «Ich treffe bald den Gemeindepräsidenten von Küsnacht – vielleicht ist es ja endlich Zeit für ein Tina-Turner-Denkmal.»

Zum Schluss wurde es im Theater noch einmal laut: Bei Hits wie «The Best», «What’s Love Got to Do with It» und «Proud Mary» verwandelte sich die Bühne in ein kleines Konzert.

Vom 14. April bis 3. Mai ist «Tina – The Tina Turner Musical» im Theater 11 Zürich zu sehen – in der englischen Originalversion.