Baschi verrät das Geschlecht seines Kindes
«..., dass ihr meinen Sohn sehen könnt»

Sänger Baschi, bürgerlich Sebastian Bürgin, gibt in seinem neuen Lied einen Hinweis auf das Geschlecht seines Kindes.
Publiziert: 15:04 Uhr
