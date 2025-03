1/5 Baby-News bei Influencerin Nives Arrigoni! Foto: Instagram

Darum gehts Schweizer Influencerin Nives Arrigoni erwartet ihr erstes Kind

Emotionales Video zeigt Beziehungsentwicklung und Schwangerschaftsankündigung auf Instagram

Arrigoni heiratete vor knapp zwei Jahren, am 17. Juni 2023 Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Laszlo Schneider Teamlead People-Desk

Die bekannte Schweizer Influencerin Nives Arrigoni (34) hat eine freudige Nachricht zu verkünden: Sie erwartet ihr erstes Kind. Das wird in einem Video, das sie die Zürcherin auf Instagram veröffentlicht hat, ersichtlich.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Im emotionalen Clip präsentiert Arrigoni eine Fotoreihe, die ihre Beziehung mit ihrem Ehemann dokumentiert. Von den ersten gemeinsamen Momenten über den Heiratsantrag bis hin zur Hochzeit zeigt das Video die Entwicklung ihrer Partnerschaft. Den Höhepunkt bilden aktuelle Aufnahmen des Paares, auf denen Arrigoni weisse Babyschuhe in den Händen hält – ein eindeutiges Symbol für die bevorstehende Elternschaft.

Hochzeit vor knapp zwei Jahren

Die Bildunterschrift «1+1=3» sowie die Hashtags #babyontheway, #love und #family unterstreichen die Botschaft. Weitere Details zur Schwangerschaft oder zum ungeborenen Kind behält das Paar noch für sich.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Erst vor knapp zwei Jahren, am 17. Juni 2023, heirateten Arrigoni und ihr Partner standesamtlich in Zürich. Kurz darauf feierten sie eine grosse Hochzeit in der malerischen Region Piemont in Italien. Auch diese Momente teilte Arrigoni ausführlich auf ihren Social-Media-Kanälen. Laut ihres Linkedin-Profils ist die Zürcherin momentan als Marketing-Managerin bei der Raiffeisen-Bank beschäftigt.