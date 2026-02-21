Fast acht Millionen Views über Nacht! Kandersteg BE geht auf Instagram aktuell total viral. Mit einer Einwegkamera dokumentiert Samira ihr Leben im Berner Bergdorf

War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Fynn Müller People-Redaktor

Der Instagram-Account «Life on Film» hat mit seiner neusten Episode ins Schwarze getroffen. Das Konzept: Eine Einwegkamera wird für ein paar Tage einer Person an einem bestimmten Ort überlassen. Diese fotografiert ihren Alltag und schickt die Kamera zurück. Aus den entwickelten Bildern entsteht ein stimmungsvolles Video. Diesmal führt die Reise ins Berner Oberland. Genauer gesagt ins Bergdorf Kandersteg BE.

Vor die Linse tritt Tierliebhaberin Samira. Schon als Kind habe sie sich bei Tieren am wohlsten gefühlt, schreibt sie unter das Video. Der Traum vom Arbeiten im Tierrettungszentrum sei früh da gewesen, doch man habe ihr abgeraten. «Kein Geld, nichts Praktisches», hiess es. Also schlug sie einen anderen Weg ein, arbeitete erst in der Pflege, später als Sozialarbeiterin. Für Studium und Job zog sie in die Stadt. Innerlich, so sagt sie, habe sie immer gewusst: Sie würde zurückkehren.

Rückkehr aufs Land

Der Tod ihres Vaters wurde zum Wendepunkt. Rund um die Covid-Zeit zog es Samira zurück nach Kandersteg. Sie bekam die Möglichkeit, einen Bauernhof zu mieten. Aus einem Hund wurden zwei, dazu kamen Pferde, Hühner, Enten – später sogar Pfauen. Schritt für Schritt baute sie sich ein Leben auf, das sich wieder um das drehte, was sie als Kind so selbstverständlich liebte: Tiere und Natur.

Im Video sieht man ehrliche Momente aus dem Berner Bergdorf: Fellnasen im Morgenlicht, Stallarbeit, weite Wiesen, Bergkulisse. Dazu ihre Botschaft: Man müsse nicht gleich sein ganzes Leben umkrempeln, um sich selbst wiederzufinden. Manchmal reiche es, das Handy wegzulegen, ins Grüne zu gehen, den Duft der Blumen einzuatmen.

Offenbar trifft sie damit einen Nerv. Plötzlich schaut die Welt nach Kandersteg. Das Video erreicht über Nacht fast acht Millionen Aufrufe, wird tausendfach kommentiert. «Ich will so Leben wie Samira», heisst es.