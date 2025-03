Mia Madisson zieht sich von Instagram zurück

Reality-TV-Star Mia Madisson nimmt sich eine Auszeit von den sozialen Medien. Nach dem geplatzten Umzug will sie sich auf ihre dreimonatige Tochter Sarabi konzentrieren.

Saskia Schär Redaktorin People

Aussortieren, Kisten packen, Möbel demontieren, putzen – zügeln ist anstrengend, keine Frage. Insbesondere dann, wenn der vermeintliche Umzug in letzter Minute abgeblasen wird. Genauso wie bei Ex-«Bachelor»-Kandidatin Mia Madisson (28), die zwei Wochen vor dem Bezug ihrer neuen Wohnung in Bülach alles gestoppt hat. Grund dafür sind die neuen Nachbarn, die sie gemäss dem Vermieter «nicht im Haus haben» wollen.

Nun also heisst es für den Reality-TV-Star Kisten wieder auspacken und neue Möbel anschaffen, da sie ihre alte Einrichtung mit Aussicht auf eine möblierte Wohnung bereits verkauft hatte. All das ist bereits nervenaufreibend genug. Bei Madisson kommt allerdings noch ein kleiner, aber süsser Zeit- und Energiefresser hinzu: ihr dreimonatiges Töchterchen Sarabi.

Ihretwegen und wegen des Stresses der vergangenen Tage, verabschiedet sich Madisson nun für eine gewisse Zeit von den sozialen Medien. «Leute ich mache Pause für paar Tage, danke an alle, die immer hinter mir stehen, ich hab euch lieb. Jedoch hab ich ein kleines Baby Zuhause und ich will meine Energy meiner Tochter widmen, den nur sie hat meine Aufmerksamkeit verdient!», schreibt sie in ihrer Instagram-Story.

«Werde ich überhaupt irgendwann mal ein Kind bekommen?»

Ein eigenes Kind war für Madisson, die gemeinsam mit ihrem Mann Matteo Rocco (32) in Köln wohnt, bereits seit Jahren ihr grösster Wunsch. Bis dieser sich erfüllte, sollten allerdings nicht nur viele Jahre vergehen, sondern auch zahlreiche Tränen vergossen werden, denn Madisson musste bereits vier Fehlgeburten verkraften.

Den Grund dafür erfuhr sie erst vor einem Jahr, als sie die Diagnose Adenomyose erhielt. «Werde ich überhaupt irgendwann mal ein Kind bekommen?» fragte sie sich damals. Die Antwort folgte neun Monate später mit der Geburt von Töchterchen Sarabi, ihr grösstes Glück, dem sie nun ihre ganze Zeit, Energie und Aufmerksamkeit geben will.