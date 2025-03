Niederländisches Königspaar turtelt in Kenia Kritik weg

1/10 Das niederländische Königspaar blickte der Kenia-Reise sorgenvoll entgegen. Foto: Getty Images

Darum gehts Das niederländische Königspaar reiste für drei Tage nach Kenia

Eine Petition forderte, die Reise abzusagen

Máxima strahlte in Kenia mit modischen Outfits Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Lucien Esseiva Teamlead People-Desk

Die dreitägige Auslandsreise von König Willem-Alexander (57) und seiner Gattin Königin Máxima (53) stand unter keinem guten Stern. Schon vor ihrer Abreise am Montag formierte sich der Widerstand und es wurden innert kürzester Zeit 22'000 Unterschriften gesammelt. Eine Petition forderte das niederländische Königspaar auf, die Reise abzusagen. Der Grund? Angesichts des derzeitigen politischen Klimas unter der Führung des kenianischen Präsidenten William Ruto (58) sei ein Besuch in Kenia nicht zu verantworten.

Trotzdem folgten Willem-Alexander und Máxima der Einladung von Ruto und flogen nach Kenia. Am Steuerknüppel der Maschine sass übrigens der König höchstpersönlich – um auf seine obligatorischen Flugstunden zu kommen, setzt sich der ausgebildete Linienpilot Willem-Alexander immer mal wieder ins Cockpit. Bei der Ankunft in der afrikanischen Republik zeigten sich die Royals strahlend und modisch in absoluter Hochform – die problematische politische Situation des Landes sprach der König aber trotz der guten Miene umgehend in seiner Begrüssungsrede an.

Nicht kommen ist auch keine Lösung

«Wir haben von der Petition gehört und auch davon, dass 22'000 Menschen sie unterzeichnet haben. Wenn man sich umdreht und nicht kommt, kehrt man Kenia den Rücken zu. Und dann gibt man den jungen Menschen nicht die Chance, sich Gehör zu verschaffen und diese Gespräche zu führen», wird König Willem-Alexander von der Deutschen Presseagentur zitiert.

Danach war das Thema vom Tisch und das royale Paar liess sich Land, Leute und Tiere zeigen. So gab es einen Fototermin vor Giraffen- und Zebrakulisse, es wurden Fabriken und Farmen besucht und die niederländischen Monarchen mischten sich unters Volk. Auffällig dabei waren die oft wechselnden, glamourösen Outfits von Königin Máxima. Sie dürfte wohl einen ziemlich grossen Koffer gepackt haben. Vom farbenfrohen Safari-Outfit mit passendem Gürtel und Hut, bis hin zu tiefroten Kleidern oder Gala-Roben mit Tiara, hatte Máxima alles im Angebot und machte beim Besuch in Afrika eine blendende Figur.

Nicht nur in Sachen Style liess das Königspaar in Kenia aufhorchen. Auch ihre Harmonie und die zelebrierte Verliebtheit – das Königspaar ist immerhin seit 23 Jahren verheiratet – sorgte für Aufsehen. Ob sie damit von der Kritik an ihrer Reise und den Problemen im Land ablenken wollen? Das wissen nur die beiden selbst. Eines ist sicher: Für schöne Fotos und beste Werbung für Kenia haben sie auf jeden Fall gesorgt.