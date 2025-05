Prinz Louis sorgt einmal mehr für Lacher

1/6 Prinz Louis war nicht ganz zufrieden mit dem Outfit von Vater Prinz William. Foto: imago images/i Images/Stephen Lock

Darum gehts Prinz Louis stiehlt bei VE Day-Parade in London erneut die Show

Louis zupft an Williams Uniform und imitiert Georges Haarbewegung frech

SpotOn Die People-Agentur

Darüber dürfte sich das Netz freuen: Prinz Louis (7), der jüngste Sohn von Prinzessin Kate (43) und Prinz William (42), stahl bei der Parade zum VE Day (Victory in Europe Day – deutsch: Sieg-in-Europa-Tag) in London am Montagnachmittag einmal mehr allen die Show. Ganz in der Tradition vergangener Auftritte wurde der royale Frechdachs wieder zum heimlichen Star der Zeremonie und amüsierte mit seinen Sperenzchen die Social-Media-Gemeinde.

Während der Parade, die an das Ende des Zweiten Weltkriegs in Europa erinnert, sass Louis im schicken Anzug gekleidet zwischen Vater William und seinem Bruder Prinz George (11) in der Royal Box – und konnte es sich nicht verkneifen, seinem Übermut freien Lauf zu lassen. Besonders Prinz William wurde zum Ziel seiner kindlichen Aufmerksamkeit: Ein Clip auf X zeigt, wie der Siebenjährige seinem Vater, der gerade ins Gespräch mit seinem Sitznachbarn vertieft ist, vermeintliche Fussel von der Schulter streicht. «Hier ist er, der Meme-König persönlich, Prinz Louis», scherzte der User dazu. Fotos zeigen zudem, wie Louis an der goldenen Kordel der Uniform zieht.

Auch Bruder George muss für seine Spässchen herhalten

Selbst Prinz George bleibt nicht verschont. In einem weiteren Video, das ein User auf X teilte, ist zu sehen, wie Louis seinen älteren Bruder aufs Korn nimmt: Kurz nachdem der Elfjährige sich durchs Haar fährt, imitiert der Siebenjährige die Bewegung auf freche Weise.

Und auch auf dem Balkon des Buckingham-Palasts, wo die Royal Family um König Charles III. (76) und Königin Camilla (77) nach der Parade das Flypast der Luftwaffe beobachtete, amüsierte sich der Mini-Royal mit lautem Lachen und frechen Grimassen.

Prinz Louis hat in der Vergangenheit immer wieder bei verschiedenen öffentlichen Auftritten mit seinen ausdrucksstarken Grimassen und seiner unbefangenen Art für Begeisterung gesorgt. Vor allem seine amüsanten Grimassen-Auftritte während Queen Elizabeths II. (1926-2022) Thronjubiläum im Juni 2022 und der Krönung von König Charles III. (76) im Mai 2023 dürften vielen im Gedächtnis geblieben sein.