Den Titel des frechsten Royals hat Prinz Louis (7) inne, seit er öffentlich auftritt. Das jüngste Kind des britischen Thronfolgers Prinz William (42) und Prinzessin Kate (43) wird am heutigen Mittwoch, 23. April, sieben Jahre alt. Bei Royal-Fans sorgt Prinz Louis mit seinen Grimassen und Gesten immer wieder für Freude. Der lockere Umgang seiner Eltern mit dem kleinen Wirbelwind schafft zudem Nähe zum Volk, schliesslich zeigen William und Kate dadurch: Auch unsere Kinder verhalten sich nicht immer perfekt nach der Etikette.

Wo die Royals aber nicht von der Sitte abweichen, ist bei ihrer Kleiderwahl: Prinz Louis trägt stets kurze Hosen – und muss das auch noch ein Jahr lang tun. Die Royal-Etikette besagt nämlich, dass Jungen bis acht Jahren kurze Hosen zu tragen haben. Das gehört zum britischen Dresscode und steht für die Oberschicht. Die Regel gilt allerdings nur bei öffentlichen Auftritten, privat darf es selbstverständlich auch mal eine lange Hose sein.

Einiges unterscheidet den kleinen Prinzen Louis und seine Geschwister, Prinz George (11) und Prinzessin Charlotte (9), von anderen Kindern. Das ist über den jüngsten Spross von William und Kate bekannt:

Erster Auftritt sieben Stunden nach seiner Geburt

Prinz Louis kam am 23. April 2018 im Spital St. Mary's im Londoner Stadtteil Paddington zur Welt. William und Kate präsentierten ihren neugeborenen Sohn nur sieben Stunden nach seiner Geburt der Öffentlichkeit und wickelten ihn dafür in dieselbe Decke, in der auch George und Charlotte ihren ersten Auftritt hatten.

Vier Tage später gaben William und Kate bekannt, welchen Namen sie für den Kleinen ausgesucht haben: Louis Arthur Charles – zu Ehren seines Grossvaters väterlicherseits, König Charles (76), und seines Grossonkels dritten Grades, Louis, Earl Mountbatten (1900-1979). Louis wurde am 9. Juli 2018 vom damaligen Erzbischof von Canterbury, Justin Welby (69), in der Kapelle des St. James's Palasts in London getauft.

Seine Kindergarten-Karriere startete Louis mit drei Jahren ebenfalls in London, in einer Einrichtung, für die man mindestens 13'000 Euro pro Jahr aufbringen muss. Nach dem Umzug der Familie vom Londoner Kensington-Palast nach Windsor 2022 wurde er dann zusammen mit seinen Geschwistern in der Lambrook School eingeschult. Für die Kleinsten kostet die Schule etwa 15'000 Euro pro Jahr.

Das sind die Hobbys von Prinz Louis

Neben der Schule und gelegentlichen öffentlichen Auftritten mit seiner prominenten Familie scheint Prinz Louis auch schon einige Hobbys zu haben. Er begeistert sich offenbar für Cricket und Rugby. Wie seine Mutter soll er zudem ein Tennisfan sein.

Ausserdem scheint sich Louis auch für Musik zu interessieren. Wie «The Telegraph» Ende 2024 berichtete, verriet Prinz William bei der Verleihung der Tusk Awards in London dem Rolling-Stones-Bassisten Ron Wood (77) und dem ehemaligen Dire-Straits-Gitarristen Mark Knopfler (75), dass sein Sohn seit neustem Interesse an einem besonderen Musikinstrument hat. «Mein Jüngster lernt gerade Schlagzeug. Ich lebe mit den Fingern in den Ohren», witzelte William demnach.

Kurz zuvor hatte William bereits ausgeplaudert, dass Louis und Charlotte auch ein gemeinsames Hobby haben. Bei einem Besuch der britischen Filmakademie in London erklärte der Thronfolger Medienberichten zufolge, dass seine beiden jüngeren Kinder grosse Filmfans seien, während George eine grössere Vorliebe für Videospiele habe.

Prinz Louis scheint mit seiner Mutter neben der Tennisbegeisterung ein weiteres Hobby zu teilen: die Fotografie. Gerade erst wurde eines seiner Werke von den Royals auf Instagram veröffentlicht: ein Foto von seiner Mutter Kate, das der Palast am Weltkrebstag geteilt hat. Es zeigt die Prinzessin, die vergangenes Jahr nach einer Krebsdiagnose eine Chemotherapie durchstehen musste, inmitten des winterlichen Waldes in Windsor auf einem umgestürzten Baumstamm. Wie die drei Kinder von William und Kate auf die schwere Erkrankung ihrer Mutter reagierten, ist nicht bekannt. Inzwischen kehrt die 43-Jährige schrittweise in die Öffentlichkeit zurück, am 14. Januar dieses Jahres erklärte sie, dass sie in Remission sei.