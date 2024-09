Kurz zusammengefasst Prinz Harry überrascht mit Auftritt in Spukhaus-Labyrinth mit US-Host Jimmy Fallon

Schockmomente durch Zombies, Serienkiller und unheimliche Begegnungen

Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Livia Fietz Praktikantin People

Arbeiten und Spass haben? Prinz Harry (40) zeigt, wie das geht. Nach einer Woche voller Auftritte in New York während der UN-Generalversammlung und der Klimawoche traf sich der Prinz am 26. September für einen etwas anderen Auftritt mit dem Talkshow-Moderator Jimmy Fallon (50).

Prinz Harry war der erste Überraschungsgast in Fallons Halloween-Attraktion «Jimmy Fallon's Tonightmares» (Deutsch: «Nächtliche Albträume») im Rockefeller Center – ein Gruselhaus mit zehn Räumen. Bei seinem Besuch erschrak er gehörig, wie im Video zu sehen ist.

Eigentlich ist Prinz Harry nicht leicht zu erschrecken

Anfänglich erschreckt der Prinz seinen Gastgeber Fallon bei seiner Ankunft noch aus Spass, zeigt sich danach jedoch zurückhaltend. Normalerweise sei er nicht so schreckhaft, «aber heute könnte es anders sein.»

Prinz Harry besuchte am 26. September ein Gruselhaus im Rockefeller Center, New York. Foto: imago images / PA Images 1/5

Nach einer rasanten Liftfahrt werden die beiden Männer, die jeweils eine Kamera auf der Brust tragen, von einem zombieartigen Wesen begrüsst. Noch bevor er den Gruselgarten tatsächlich betritt, flucht der Prinz bereits das erste Mal erschrocken. Danach sieht man ihn sichtlich nervös und zögerlich an der Seite von Fallon durch das Kabinett irren – dabei durchlebt er eine ganze Reihe von Emotionen. Von Freude bis hin zu Verwirrung, Schmeicheleien und Schreien ist alles dabei. Es zeigt sich auch: In seiner Panik sucht der Prinz manchmal gerne Körperkontakt.

Nicht alle waren über Harrys Anwesenheit informiert: Zwei Horrorrockerinnen waren sichtlich schockiert, als sie realisierten, wen sie da gerade erschreckt hatten. Sie brachen aus ihrer Rolle, und eine der beiden fächelte sich vor Ehrfurcht Luft zu, während das Publikum im Hintergrund über die Reaktion lachte.